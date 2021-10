GTA Trilogy erscheint in Deutschland erstmals komplett ungeschnitten

Dass die gesamte GTA-Reihe nicht gerade zimperlich ist, was die Gewaltdarstellung angeht, sollte jedem bewusst sein, der mal ein Spiel gespielt hat. Die gezeigte Gewalt wird aber meist in einen Kontext gesetzt und sehr überspitzt gezeigt. Trotzdem sorgte das immer wieder für Zensierungen bei vergangenen Ablegern.

Deshalb war die Sorge bei einigen Spieler*innen groß, wie denn Rockstar Games in Deutschland mit der kommenden Neuauflage der GTA Trilogy umgehen würde. Das dürfte zur Überraschung vieler durchaus positiver ausfallen, als zunächst gedacht.

GTA Trilogy ist Uncut und ab 18 Jahre freigegeben

Denn wie Rockstar Games PlayCentral gegenüber bestätigte, werden alle drei Teile der „GTA Trilogy“ ungeschnitten ab 18 Jahre in Deutschland freigegeben sein. Somit ist es zum ersten Mal möglich auf offiziellem Weg Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas ungeschnitten in Deutschland spielen zu können.

Was war damals geschnitten? Je nach Spiel wurden unterschiedliche Zensierungen für den deutschen Markt vorgenommen.

So erschienen „GTA 3“ (damals ab 18) und „Vice City“ (damals ab 16) komplett ohne Blut und abtrennbare Gliedmaßen, Gegner auf dem Boden konnten nicht mehr getreten werden und es fehlten manche Missionen, wie die Amokläufe. Bei „GTA San Andreas“ (damals ab 16) wurden ebenfalls sehr ähnliche Schnitte durchgeführt. Lediglich Bluteffekte gab es in der deutschen Version zu bestaunen.

Kurioserweise waren aber „GTA 3“ und „GTA Vice City“ damals in Deutschland ungeschnitten spielbar, wenn ihr einen Trick angewendet habt. Denn startete ihr das Spiel mit englischen Spracheinstellungen, dann waren auf einmal alle vorher zensierten Inhalte ohne Probleme spielbar.

Das müsst ihr jetzt für die „GTA Trilogy“ zum Glück nicht mehr machen und erhaltet wie in allen anderen Ländern die ungeschnittenen Versionen der Spiele. Was euch im Remaster alles sonst noch erwartet, fassen wir für euch in einem Video zusammen:

„GTA Trilogy“ erscheint zunächst nur in digitaler Form am 11. November für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Ab dem 07. Dezember gibt es dann eine Handelsversion, die ihr ebenfalls jetzt schon vorbestellen könnt. Zudem gibt es für alle mit einem Abo eine Möglichkeit, einen Teil der Trilogie ohne weitere Kosten auszuprobieren. Im Xbox Game Pass gibt es so „San Andreas“ und PS Now erhält „GTA 3“.