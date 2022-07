Systemanforderungen von Marvel’s Spider-Man Remastered: Schafft das mein PC?

Der ehemalige Sony-Exklusivtitel Marvel’s Spider-Man erscheint in einer Remastered-Version für den PC. Der Release erfolgt am 12. August 2022, spielen könnt ihr es dann via Steam oder Epic Games Store.

Bislang wussten wir noch nicht, wie gut unsere Hardware sein muss, um das Game adäquat genießen zu können. Doch das sollte sich jetzt ändern. Die Verantwortlichen haben die Infos mit allen Systemanforderungen geteilt.

Wir werfen einen Blick auf die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen und verraten euch, wie stark euer PC sein muss.

Marvel’s Spider-Man Remastered – Systemanforderungen ohne Raytracing

Wenn ihr auf die Raytracing-Funktionen von „Marvel’s Spider-Man Remastered“ verzichten könnt, dann solltet ihr euch folgende Anforderungen ansehen.

Anforderung Minimal Empfohlen Hoch Auflösung 720p mit 30 FPS 1080p mit 60 FPS 4K mit 60 FPS Preset Niedrig Mittel Hoch Grafikkarte Nvidia GTX 950 GTX 1060 | RX580 RTX 3070 |

RX 6800 XT CPU Intel i3-4160 i5-4670 |

Ryzen 5 1600 i5-11400 |

Ryzen 5 3600 Arbeitsspeicher 8 GB 16 GB 16 GB Betriebssystem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Speicherplatz 75 GB HDD 75 GB SSD 75 GB SSD

Marvel’s Spider-Man Remastered – Systemanforderungen mit Raytracing

Wenn ihr auf die Raytracing-Funktionen von „Marvel’s Spider-Man Remastered“ nicht verzichten könnt, dann solltet ihr über eine viel bessere Hardware verfügen. Schaut gerne einen Blick auf die folgenden Anforderungen.

Anforderung Amazon Ray Tracing Ultimate Ray Tracing Auflösung 1440p mit 60 (4K mit 30 FPS) 4K mit 60 FPS Preset High Ray Tracing High High Ray Tracing

Very High Grafikkarte Nvidia RTX 3070 |

RX 6900 XT RTX 3080 |

RX 6950 XT CPU Intel i5-11600K |

Ryzen 5 3700X i7-12700K |

Ryzen 9 5900X Arbeitsspeicher 16 GB 32 GB Betriebssystem Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Speicherplatz 75 GB SSD 75 GB SSD

Wenn wir uns die Systemanforderungen einmal genauer ansehen, stellen wir fest, dass eine breite Audienz abgedeckt sein dürfte. So ist das Zocken auf schwächerer Hardware möglich, während die stärken Hi-end-Systeme von der entsprechenden Technik profitieren.

Nixxes Software integriert skalierbare Raytracing-Reflektionen, und der Titel kommt mit einem High-Quality-Modus daher.

Falls ihr über eine Nvidia-Grafikkarte mit RTX-GPU verfügt, profitiert ihr wie bei vielen anderen Spielen von der DLSS-Technologie, mit der ihr eine bessere Leistung auf höheren Auflösungen erzielt. Außerdem gibt es hier die Machine-Learning-Tech DLAA obendrauf, die beim Anti-Aliasing aushilft und somit die Kanten glättet.

Und zu guter Letzt wird es dann noch Widescreen-Formate geben. So könnt ihr das Spiel sogar mit einer 21-zu-9-Rate oder einer 32-zu-9-Rate spielen, während Nvidia den Anschluss multiplen Monitoren erlaubt.