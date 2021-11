Im Uncharted 4-Remaster für PS5 und PC fehlt wohl eins der wichtigsten Features

Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy erhalten im nächsten Jahr ein Remaster für PC und PS5. Bis auf die erste Ankündigung hat sich Sony noch nicht dazu geäußert, was die Sammlung beinhalten wird, aber durch die Alterseinstufung der amerikanischen ESRB (amerikanisches Pendant zur USK) ist jetzt bekannt, dass ein großer Bestandteil fehlen könnte.

Uncharted 4-Remaster ohne Multiplayer-Komponente?

Demnach fehlt im „Uncharted 4“-Remaster der Multiplayer-Modus. Zumindest wurde im Bericht der ESRB kein Hinweis darauf gefunden, dass das Spiel „interaktive Elemente“ haben wird. Hinter dieser Bezeichnung verbergen sich bei dem Alterseinstufungen-Zertifikat normal Hinweise auf Mikrotransaktionen und dem Einbau von zufälligen Items, wie Lootboxen.

Beides hatte der Multiplayer von „Uncharted 4“. Damals konntet ihr entweder direkt Uncharted-Punkte für kosmetische Items oder Relikte für Lootboxen mit ebenfalls Skins und Charakteren kaufen. Da die ESRB aber gar nicht mehr auf solche Elemente hinweist, ist ein Aus für den Multiplayer im Remaster sehr wahrscheinlich.

Wie läuft der Mehrspieler ab von Uncharted 4 ab?

Neben der umfangreichen Kampagne konntet ihr abseits davon in den Multiplayer springen. Für diesen gab es insgesamt drei Modi bestehend aus Team Deathmatch, einer Abwandlung von Capture the Flag und einen Horde-Koop-Modus.

Wie üblich für solche Komponenten bekommt ihr für das Erfüllen von Herausforderungen und Abschließen von Spielrunden Belohnungen. Nach Release wurde der Mehrspieler noch für knapp anderthalb Jahre mit neuen Inhalten erweitert. Die Server der PS4-Version sind noch Online, aber es gibt keine inhaltlichen Updates mehr.

Wenn die Alterseinstufung der ESRB vollständig ist, dann erwartet euch in Uncharted: Legacy of Thieves tatsächlich nur die Story-Kampagne, die aber für die meisten der Hauptgrund sein sollte. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, aber es soll Anfang 2022 so weit sein. Eine Veröffentlichung um den neuen Uncharted-Film herum, der im Februar an den Start geht, wäre durchaus denkbar.