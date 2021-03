Zum Start der neuen Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S versprach Rockstar Games bereits eine Abwärtskompatibilität der eigenen Titel wie die Verkaufsschlager Grand Theft Auto V oder Red Dead Redemption 2 als PS4- und Xbox One-Versionen. Gleichzeitig arbeitet das Entwicklerstudio derzeit an Remaster-Versionen seiner Spielehits. Eine GTA 5 Remaster-Version für PS5 und Xbox Series X/S soll etwa in der zweiten Jahreshälfte von 2021 erscheinen.

Im Rahmen der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Virtual Conference wurde der zu Rockstar Games gehörige Take-Two-CEO Strauss Zelnick über die Strategie des Unternehmens in Bezug auf Remaster-Versionen gefragt und ob es einen immer größeren Raum einnehmen wird:

„Remastering war schon immer ein Teil der Strategie. Wir haben es anders gemacht als die Konkurrenz – wir portieren nicht einfach nur Titel, sondern wir nehmen uns die Zeit, die bestmögliche Arbeit zu leisten, um den Titel für die neue Version, für die neue Technologie, auf der wir ihn veröffentlichen, zu verändern.

Wir verbessern also die Technologie, wir aktualisieren die Grafik und wir machen Leistungsverbesserungen. Und deshalb denke ich, dass unsere remasterten Titel in der Regel so gut abschneiden.“