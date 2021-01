GTA 6: Bekommen wir vor dem neuen Spiel noch eine Remaster-Trilogy?

„Grand Theft Auto“-Fans warten derzeit gespannt auf GTA 6, das Rockstar Games nach wie vor nicht offiziell angekündigt hat. Es wäre sogar möglich, dass wir vor dem Release des neuen Teils noch ein Remaster von „San Andreas“, „Vice City“ und „Grand Theft Auto 3“ bekommen.

Hinweise deuten auf Remaster von GTA 3, Vice City und San Andreas

Im offiziellen Forum gab ein User namens Mach1bud, der den Staff-Tag besaß, einen Hinweis darauf, dass wir ein Remaster erwarten können. Daraufhin schalteten sich Leaker in die Diskussion ein und meinten, dass endlich das passieren würde, worauf sie schon lange warten. Es fielen auch die Hinweise auf III, VC & SA.

Es scheint also wirklich so, als würden wir ein Remaster von „GTA 3“, „Vice City“ und „San Andreas“ erhalten. Es könnte sogar sein, dass diese Ankündigung in weniger als 90 Tagen erfolgt, was ebenfalls ein Hinweis im Forum war. Zuvor könnte noch ein Trailer erscheinen.

Twitter-User uNi postete darüber hinaus drei Shark Cards aus „Grad Theft Auto Online“, die angeblich von Fans gemacht wurden. Auf diesen Karten fallen vor allem drei Zahlen auf: 2001/2002/2004. Das sind die Release-Jahre von „GTA 3“, „Grand Theft Auto Vice City“ und „Grand Theft Auto San Andreas“. uNi ist ein Admin in den offiziellen Foren von Grand Theft Auto.

Es gibt also momentan mehrere Hinweise darauf, dass Rockstar Games in Kürze wirklich etwas ankündigen könnte. Doch anstatt eines „Grand Theft Auto 6“ scheint es sich um eine Remaster Trilogy mit „Grand Theft Auto 3“, „Vice City“ und „San Andreas“ zu handeln. Bisher sind dies aber alles nur Gerüchte.