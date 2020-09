Mafia Definitive Edition kaufen, ab heute im Handel

Heute am 25. September 2020 ist der Release-Tag von Mafia: Definitive Edition. Das Spiel erscheint für die PS4, Xbox One und den PC. Ihr könnt den Titel ab sofort bei gängigen Händlern für alle Plattformen kaufen.

Das Spiel ist kein Vollpreistitel, die Remake-Version des Klassikers kostet lediglich rund 40 Euro, dies gilt für die PS4-, Xbox One- und PC-Version!

Was beinhaltet die Mafia: Definitive Edition?

Wie im Original werdet ihr in Mafia: DE nach Lost Heaven um 1930 geschickt. Ihr werdet zum Taxifahrer Tommy Angelo, der Kontakt zur italienischen Mafia aufbaut, da er den Reizen der Unterwelt nicht widerstehen kann.

Freut euch also auf einen nervenaufreibenden Einblick in das Leben eines Mafiosos in den 30er-Jahren.

Das Spiel wurde von „Grund auf neu erschaffen“, wie die Entwickler versprechen. So ist im Grunde alles neu, bis auf die grobe Story. Die Geschichte ist zwar im Herzstück dieselbe geblieben, aber auch hier gibt es sogar einige spannende Erweiterungen. Das Gameplay und der Soundtrack bleiben erhalten.

Wie fallen die Systemanforderungen aus?

Falls ihr euch fragt, ob euer PC die Remastered-Version des Spiels schafft, binden wir euch vorsichtshalber an dieser Stelle die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen ein:

Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) Prozessor : Intel Core-i5 2550K mit 3,4 GHz / AMD FX 8120 mit 3,1 GHz

: Intel Core-i5 2550K mit 3,4 GHz / AMD FX 8120 mit 3,1 GHz Grafikkarte : Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 Arbeitsspeicher : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Festplattenspeicher : 50 GB

: 50 GB DirectX: Version 11

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem : Windows 10 (64-bit)

: Windows 10 (64-bit) Prozessor :Intel Core-i7 3770K mit 3,4 GHz / AMD FX 8350 mit 4,2 GHz

:Intel Core-i7 3770K mit 3,4 GHz / AMD FX 8350 mit 4,2 GHz Grafikkarte : Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

: Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700 Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Festplattenspeicher : 50 GB

: 50 GB DirectX: Version 11