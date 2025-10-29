Resident Evil Requiem – Erkunde Raccoon City mit neuer Perspektivwahl ab 2026

Resident Evil Requiem, der neueste Titel der berühmten Resident Evil Serie, sorgt bereits vor seiner Veröffentlichung am 27. Februar 2026 für Aufsehen. Aktuelle Leaks deuten darauf hin, dass es eine Deluxe Edition des Spiels geben wird, die zahlreiche kosmetische Boni enthält, die für Fans der Serie von Interesse sein könnten. Diese Ausgabe ist ein weiterer Beweis für Capcoms Engagement, die Spieler mit exklusiven Inhalten zu belohnen.

Was beinhaltet die Deluxe Edition?

Welche Boni erwarten dich in der Deluxe Edition? Die Deluxe Edition von Resident Evil Requiem soll eine Vielzahl von kosmetischen Gegenständen bieten, die das Spielerlebnis bereichern. Darunter befinden sich fünf Kostüme für die Protagonistin Grace Ashcroft, wobei eines von ihnen an die ikonische Lady Dimitrescu aus Resident Evil Village erinnert. Trotz des Kostüms bleibt Grace’s charakteristische kurze blonde Frisur erhalten.

Zusätzlich zu den Kostümen enthält die Deluxe Edition vier Waffenskins, zwei Bildschirmfilter und zwei Charms. Besonders hervorzuheben ist der Mr. Raccoon Charm, ein kleiner Verweis auf die langjährige Geschichte der Serie in Raccoon City. Das Audio-Pack „Raccoon City Classic“ sowie einige Dateien mit dem Titel „Briefe aus 1998“ komplettieren das Paket und bieten den Fans einen nostalgischen Rückblick auf die vergangenen Ereignisse der Serie.

Die Rückkehr nach Raccoon City

Warum spielt die Handlung wieder in Raccoon City? Raccoon City ist für die Resident Evil Serie von zentraler Bedeutung und bietet den idealen Schauplatz für die düsteren und spannungsgeladenen Geschichten, die Fans lieben. In Resident Evil Requiem kehrst du in diese berüchtigte Stadt zurück und schlüpfst in die Rolle von Grace Ashcroft. Ihre Mission ist es, die Geheimnisse rund um den Mord an ihrer Mutter Alyssa zu entschlüsseln.

Der Schauplatz ist nicht nur nostalgisch, sondern auch funktional, da er den Entwickler Capcom die Möglichkeit gibt, bekannte Orte und Ereignisse in einem neuen Licht zu präsentieren. Diese Rückkehr zu den Wurzeln der Serie könnte besonders für langjährige Fans von Interesse sein, die die ikonischen Schauplätze der Stadt vermisst haben.

Gameplay und Perspektiven

Welche Perspektiven bietet Resident Evil Requiem? Eine der spannendsten Neuerungen von Resident Evil Requiem ist die Möglichkeit, zwischen der ersten und dritten Person zu wechseln. Diese Flexibilität ermöglicht es dir, das Spiel sowohl aus der immersiven Ich-Perspektive als auch aus der actiongeladenen Drittpersonenperspektive zu erleben.

Diese innovative Spielmechanik ist ein Bruch mit den letzten Titeln der Serie, die ausschließlich aus der Egoperspektive gespielt wurden. Capcom beschreibt die Egoperspektive als ideal für ein „angespanntes, realistisches Gameplay“, während die dritte Person für „actionreiches Gameplay“ bevorzugt wird. Diese duale Perspektive bietet eine neue Dimension der Spannung und des Terrors, die es dir ermöglicht, das Spiel auf verschiedene Arten zu genießen.

Release und Plattformen

Wann erscheint Resident Evil Requiem? Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 erscheinen und ist für eine Vielzahl von Plattformen geplant, darunter Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S. Besonders bemerkenswert ist die Entscheidung, das Spiel auch für die neue Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen, was ein Hinweis auf die technischen Möglichkeiten der neuen Konsole sein könnte.

Die Veröffentlichung auf mehreren Plattformen zeigt Capcoms Bestreben, ein breites Publikum zu erreichen und den Spielern auf verschiedenen Geräten den Zugang zu ihrem neuesten Survival-Horror-Abenteuer zu ermöglichen. Zudem verspricht die Verwendung der RE Engine, die seit Resident Evil 7: Biohazard eingesetzt wird, eine beeindruckende grafische Präsentation mit fortschrittlicher Beleuchtung und Schatteneffekten.

