Resident Evil Requiem enthüllt auf Nintendo Switch 2 neue Gegner und Umbrella-Comeback

Die jüngste Nintendo Direct im September 2025 überraschte viele Zuschauer mit einem unerwarteten Auftritt von Resident Evil Requiem. Der Trailer, der während der Präsentation gezeigt wurde, bestätigte nicht nur die Veröffentlichung des Spiels auf der Nintendo Switch 2, sondern enthüllte auch brandneue Gegner und die Rückkehr der berüchtigten Umbrella Corporation.

Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und die Nintendo Switch 2 erscheinen. Fans der ikonischen Survival-Horror-Reihe bekamen bereits einen Einblick in die Schrecken, die sie erwarten. Das Spiel bringt die Spieler zurück nach Raccoon City, wo sie in die Rolle von Grace Ashcroft schlüpfen, der Tochter von Alyssa Ashcroft aus den Resident Evil Outbreak-Spielen.

Neue Gegner und alte Bedrohungen

Welche neuen Gegner erwarten die Spieler? Der Trailer zur Nintendo Switch 2 zeigt neue Feinde, darunter eine mysteriöse Frau in einem weißen Kleid, die durch einen Flur wandert, und eine Dienstmädchen, die ihr Gesicht in einen Spiegel schlägt. Zudem gibt es einen kurzen Blick auf einen unbekannten männlichen Charakter in einem Sessel, der kryptisch mit Grace spricht.

Was bedeutet die Rückkehr der Umbrella Corporation? Das Logo der Umbrella Corporation, das in den Trailer eingearbeitet ist, deutet darauf hin, dass Grace nicht nur gegen zombifizierte Monster kämpfen muss. Die Rückkehr von Umbrella lässt viele spekulieren, ob der Fall, den Grace untersucht, die Aufmerksamkeit der DSO oder sogar der B.S.A.A. von Chris Redfield auf sich gezogen hat.

Gameplay und ältere Charaktere

Welche Rolle spielt Grace Ashcroft im Spiel? Grace Ashcroft wird die neueste Hauptfigur in der Resident Evil-Serie sein. Sie wird von der FBI beauftragt, eine Serie mysteriöser Todesfälle in einem Hotel zu untersuchen, findet sich jedoch bald in einem Kampf ums Überleben wieder.

Können wir mit der Rückkehr bekannter Charaktere rechnen? Gerüchte besagen, dass Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem auftauchen könnte. Ob die im Trailer gezeigten Feinde und unbenannten Charaktere nur von Grace oder auch von anderen spielbaren Charakteren bekämpft werden, bleibt abzuwarten.

Plattformen und Veröffentlichung

Wo und wann wird das Spiel verfügbar sein? Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 für folgende Plattformen veröffentlicht:

Plattform Verfügbarkeit PC Ja PlayStation 5 Ja Xbox Series X|S Ja Nintendo Switch 2 Ja

Mit der Veröffentlichung auf der Nintendo Switch 2 haben noch mehr Spieler die Möglichkeit, in den Survival-Horror von Resident Evil einzutauchen.

Abschließende Gedanken

Was bedeutet dies für die Resident Evil-Community? Die Vorfreude auf Resident Evil Requiem steigt weiter an, besonders mit der Rückkehr der Umbrella Corporation und den neuen Herausforderungen, die auf die Spieler warten. Die Enthüllungen des Trailers haben das Interesse und die Spekulationen über die Handlung und die Charaktere des Spiels nur noch weiter angeheizt.

Was denkst du über die Rückkehr der Umbrella Corporation und die neuen Feinde in Resident Evil Requiem? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!