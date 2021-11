Resident Evil: Welcome To Raccoon City – Wir verlosen das EPOS H3 Hybrid & Kino-Tickets

Mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City kommt eine neue Verfilmung der populären Horror-Survival-Reihe von Capcom in die Kinos – passend zum 25. Jubiläum des Franchise. Fans der Games dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den beliebten Charakteren Claire Redfield und Leon S. Kennedy freuen, die sich auf der Suche nach dem Ursprung des Bösen begeben.

Zum Kinostart von „Resident Evil: Welcome to Racoon City“ am 25. November haben wir ein Gewinnspiel mit tollen Preisen im Angebot: Wir verlosen ein exklusives EPOS H3 Hybrid Gaming-Headset im Wert von 179 Euro. Das Headset ist unter anderem kompatibel mit PS4 und PS5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S. Dazu legen wir außerdem Kino-Freikarten zum Film „Resident Evil: Welcome to Racoon City“ und einen Hoodie drauf.

Das Gaming-Headset Epos H3 Hybrid. © PlayCentral.de

Unseren Test zu dem Gaming-Headset H3 Hybrid von Epos findet ihr hier:

Euer Interesse ist geweckt? Dann gelangt ihr hier zum Gewinnspiel, doch Eile ist geboten, denn der Einsendeschluss ist bereits am 29. November.

Teilnahme – Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, kommentiere unterhalb dieses Beitrags und beantworte die Frage: Wer zeigt sich für den Ausbruch des todbringendes T-Virus verantwortlich? Hinterlass uns idealerweise eine E-Mail (mit Benutzernamen) unter [email protected], damit wir dich umgehend kontaktieren können. Mehr Infos gibt es in den Teilnahmebedingungen.

Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr voraussichtlich am selben Tag. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird von uns persönlich kontaktiert werden. Wir wünschen euch viel Erfolg!

Worum geht es in Resident Evil: Welcome to Raccoon City?

Die Story basiert auf den ersten beiden Games Resident Evil und Resident Evil 2 und beginnt im Jahr 1998: Raccoon City, einst eine florierende Industriestadt, ist heute eine sterbende Stadt im Mittleren Westen. Der Exodus der Unternehmen hat die Stadt in ein Ödland verwandelt, unter dessen Oberfläche sich ein großes Übel zusammenbraut.

Als dieses Böse entfesselt wird, verändert sich die Stadt für immer. Eine kleine Gruppe von Überlebenden versucht die Nacht zu überstehen und der Wahrheit über die schockierenden Ereignisse auf den Grund zu gehen…

Neben Claire Redfield (Kaya Scodelario) und Leon S. Kennedy (Avan Jogia) gehören außerdem Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Chris Redfield (Robbie Amell), Albert Wesker (Tom Hopper) und William Birkin (Neal McDonough) wie auch in der Spielreihe zu den zentralen Figuren im Film.