Capcom kündigte ein Film-Reboot zur populären Horror-Survival-Reihe Resident Evil an – passend zum 25. Jubiläum des Franchises. Resident Evil: Welcome to Raccoon City verspricht ein Wiedersehen mit den beiden beliebten Charakteren Claire Redfield und Leon S. Kennedy, die sich auf der Suche nach dem Ursprung des Bösen sind und an die Anfänge der Reihe zurück gehen.

Jetzt ist ein erster Trailer erschienen, der die beiden zurück zu „einer schicksalhaften Nacht in Raccoon City“ führt. Der Kinostart steht auch fest: Am 25. November dürfen wir den Horrorstreifen „Resident Evil: Welcome to Racoon City“ auf der großen Leinwand erleben.

Worum geht es in Resident Evil: Welcome to Raccoon City?

Der kommende Kinofilm „Resident Evil: Welcome to Racoon City“ hat mit der sechsteiligen Filmreihe von Regisseur Paul W. S. Anderson nichts gemein. Im Gegenteil: Die beiden Filmemacher, Regisseur und Autor Johannes Roberts sowie Produzent Robert Kulzer versprachen vorab den Fans, sich mit ihrer Film-Adaption streng an Capcoms Survival-Horror-Vorlage anzulehnen – einschließlich dem Wiedersehen bekannter Orte und Charaktere aus den Games.

Die Story basiert auf den ersten beiden Games Resident Evil und Resident Evil 2. Neben Raccoon City dürfen sich Fans auf weitere aus den Spielen bekannten ikonischen Schauplätzen wie das Raccoon City Police Department oder das Herrenhaus freuen. Vor allem aber möchte der Film die düstere Atmosphäre und das Horror-Setting aus den Games in den Mittelpunkt rücken.

Erstes Bild zu „Resident Evil: Welcome to Racoon City“ zeigt das Grauen © Capcom/Constantin Film

Die offizielle Story liest sich wie folgt:

„Die Geschichte beginnt im Jahr 1998: Raccoon City, einst die florierende Heimat des Pharmariesen Umbrella Corporation, ist heute eine sterbende Stadt im Mittleren Westen. Der Exodus des Unternehmens hat die Stadt in ein Ödland verwandelt, unter dessen Oberfläche sich ein großes Übel zusammenbraut. Als dieses Böse entfesselt wird, verändert sich die Stadt für immer. Es gibt nur eine kleine Gruppe von Überlebenden, die sich nun zusammenraufen muss, um die Wahrheit hinter der Umbrella Corporation aufzudecken und die Nacht zu überstehen…“

Uncharted, Resident Evil & The Last of Us: Auf diese kommenden Videospieladaptionen können wir uns freuen

Erste Besetzung: Wiedersehen mit Claire Redfield und Leon S. Kennedy

Eine Besetzung zu „Resident Evil: Welcome to Racoon City“ bringt viele bekannte Charakteren aus der Spielreihe zurück:

Claire Redfield – gespielt von Kaya Scodelario („Maze Runner“)

– gespielt von Kaya Scodelario („Maze Runner“) Leon S. Kennedy – gespielt von Avan Jogia („Zombieland: Double Tap“)

– gespielt von Avan Jogia („Zombieland: Double Tap“) Jill Valentine – gespielt von Hannah John-Kamen („Ant-Man and the Wasp“)

– gespielt von Hannah John-Kamen („Ant-Man and the Wasp“) Chris Redfield – gespielt von Robbie Amell („Upload“)

– gespielt von Robbie Amell („Upload“) Albert Wesker – gespielt von Tom Hopper („The Umbrella Academy“)

– gespielt von Tom Hopper („The Umbrella Academy“) William Birkin – gespielt von Neal McDonough („Yellowstone“)

Zum 25. Jubiläum des Franchise hat Capcom mit Resident Evil 8 den neuesten Titel der Videospielreihe für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X sowie für PC via Steam veröffentlicht. Zudem ist mit Resident Evil: Infinite Darkness eine erste Anime-Serie beim Streamingdienst Netflix erschienen, die weiterhin abrufbar ist.

Resident Evil: Capcom deutet womöglich Resident Evil 4-Remake an