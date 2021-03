Resident Evil 8-Systemanforderungen bekannt – minimal, empfohlen und 4K mit Raytracing

Produzent und Vermarkter Capcom hat neue Details zu Resident Evil 8 Village geteilt. Wir wissen nun, wie die Systemanforderungen für die PC-Version ausfallen. Falls ihr vor dem Kauf des Spiels prüfen möchtet, ob euer Rechner dem Survival-Horror standhalten kann, könnt ihr jetzt ganz einfach die folgenden Listen durchgehen.

Hierbei sei erwähnt, dass es mittlerweile neben den minimalen und empfohlenen Systemanforderungen auch die Systemvoraussetzungen für 4K gibt, bei der es möglich sein soll, Raytracing adäquat laufen zu lassen.

Wenn ihr einen AMD-Prozessor habt, der Raytracing und FidelityFX ermöglicht, ist diese Angabe interessant für euch. Wenn ihr über eine Nvidia-Karte verfügt, ist diese Aussage jedoch erstmal zu vernachlässigen, da immer noch nicht klar ist, ob diese unterstützt werden in Raytracing- und DLSS-Hinsicht.

Resident Evil 8 – Systemanforderungen

Minimale Systemanforderungen

CPU: Intel Core i5-7500 oder AMD Ryzen 3 1200

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti oder AMD RX 560 (beides mit 4GB VRAM)

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Arbeitsspeicher: 8 GB

DirectX-Version 12

Speicherplatz: rund 50 GB

Empfohlene Systemanforderungen

CPU: Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 5 3600

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD RX 5700

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Arbeitsspeicher: 16 GB

DirectX-Version 12

Speicherplatz: rund 50 GB

4K-Systemanforderungen (Raytracing)

CPU: Intel Core i7-8700 oder AMD Ryzen 5 3600

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Arbeitsspeicher: 16 GB

DirectX-Version 12

Speicherplatz: rund 50 GB

Mögliche Grafikkarten für die 4K-Auflösung:

Nvidia GeForce RTX 2070 – 4K mit 45 FPS

Nvidia GeForce RTX 3070 – 4K mit 60 FPS

AMD RX 6700 XT – 4K mit 45 FPS

AMD RX 6800 – 4K mit 45 FPS

AMD RX 6900 – 4K mit 60 FPS

Mit der entsprechenden Ausrüstung könnt ihr RE8 also maximal mit einer 4K-Auflösung und Raytracing bei 60 Bildern die Sekunde spielen. „Resident Evil 8 Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für den PC, die PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.