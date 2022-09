Am 21. September kündigt sich die mit Spannung erwartete neue Serie Star Wars: Andor bei Disney+ an. In der Prequel-Serie zum erfolgreichen Kinofilm „Rogue One” dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit Diego Luna als Captain Cassian Andor freuen.

Passend zum Serienstart haben wir ein tolles Gewinnspiel für alle Star Wars-Fans im Angebot! Um eure Vorfreude auf das Wiedersehen mit Captain Cassian Andor ein wenig anzuheizen, verlosen wir galaktische Fan-Pakete! Disney hat uns zwei voll gepackte Goodie-Säckchen geschickt, die ihr nun abstauben dürft, indem ihr uns eine einfache Frage beantwortet.

Gewinnspiel mit tollen Star Wars-Paketen

Die beiden Gewinner der Andor-Verlosung dürfen sich über diese tollen Preise freuen. Beide Fanpakete sind prall gefüllt mit:

Notizbuch

Popsocket

Hoodie (1x Size M, 1x Size L)

T-Shirt (1x Size M, 1x Size L)

Euer Interesse ist geweckt? Dann gelangt ihr hier zum Gewinnspiel, doch Eile ist geboten, denn der Einsendeschluss ist bereits am 21. September 2022 um 23:59 Uhr.

Teilnahme – Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, kommentiere unterhalb dieses Beitrags und beantworte die Frage: Welche wichtigen Pläne konnte Captain Andor mit seinem Team in „Rogue One” an sich bringen?

Hinterlasst uns idealerweise eine E-Mail (mit Benutzernamen) unter [email protected], damit wir dich umgehend kontaktieren können. Mehr Infos gibt es in den Teilnahmebedingungen.

Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr voraussichtlich am selben Tag. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird von uns persönlich kontaktiert werden. Wir wünschen euch viel Erfolg!

Worum geht es in der Andor-Serie?

Die Prequel-Serie setzt fünf Jahre vor Rogue One ein und folgt Cassian Andor, der als Spion der Rebellenallianz auf die eine oder andere gewagte Mission geschickt wird, um der Galaxis die Hoffnung zurückzubringen, die sich im Griff des erbarmungslosen Imperiums befindet.

Im Zentrum steht Andors eigener Werdegang in einer Zeit, in der eine aufkeimenden Rebellion gegen das Imperium beginnt und Menschen wie Planeten darin verwickelt wurden. Gezeigt wird eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll.

Zur Besetzung gehören neben Diego Luna außerdem Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller und Genevieve O’Reilly als Mon Mothma, eine ehemalige Senatorin der Republik, die inzwischen die Rebellenallianz unterstützt.

Inzwischen hat Disney+ eine Übersicht sämtlicher 12 Episoden der ersten Staffel von Andor bekannt gegeben. Gleich zu Beginn dürfen wir uns auf drei Episoden am Stück freuen. Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit und soll die Serie abschließen sowie gleichzeitig einen Übergang zum Kinofilm bereiten.