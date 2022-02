Mit Uncharted kommt die erste heiß erwartete Adaption der erfolgreichen Videospielreihe von Naughty Dog in die Kinos. Fans dürfen erstmals die epischen Abenteuer des jungen Nathan Drake (dargestellt von Spidey-Star Tom Holland) und seinem Mentor Victor „Sully“ Sullivan (gespielt von Actionstar Mark Wahlberg) auf der großen Leinwand erleben.

Zum Kinostart von Uncharted am 17. Februar 2022 haben wir für euch ein Gewinnspiel mit tollen Preisen im Angebot: Wir verlosen 3x die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für die PlayStation 5. Die Spiele-Kollektion enthält die beiden hochgelobten Singleplayer-Abenteuer Uncharted 4: A Thief‘s End und Uncharted: The Lost Legacy erstmals in hochauflösender 4K-Auflösung.

Hinweis: Die Uncharted-Collection liegt als Code vor und ist jederzeit im PlayStation Online Store der PlayStation 5 einlösbar. Der Warenwert liegt bei je 59,95 Euro. Die Games enthalten eine USK „Ab 16 Jahren“.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – Zwei der besten Games aller Zeiten jetzt auf PS5 – TEST

Euer Interesse ist geweckt? Dann gelangt ihr hier zum Gewinnspiel, doch Eile ist geboten, denn der Einsendeschluss ist bereits am 20. Februar um 23:59 Uhr.

Teilnahme – Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, kommentiere unterhalb dieses Beitrags und beantworte die Frage: Wie lautet der Name des berühmten Vorfahren des Schatzsuchers Nathan Drake?

Hinterlasst uns idealerweise eine E-Mail (mit Benutzernamen) unter [email protected], damit wir dich umgehend kontaktieren können. Mehr Infos gibt es in den Teilnahmebedingungen.

Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr voraussichtlich am selben Tag. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird von uns persönlich kontaktiert werden. Wir wünschen euch viel Erfolg!

Darum geht es in Uncharted

Im Gegensatz zur populären PlayStation-Spielreihe erzählt der Kinofilm erstmals die Origin-Story des Nathan Drake. Dieser schlägt sich als Dieb durch, als er auf den Schatzsucher Sully trifft und sich mit ihm anfreundet. Der wirbt den jungen Drake für ihr erstes gemeinsame Abenteurer rund um den Globus an.

Der Fund einer alten Schatzkarte führt die beiden auf die Suche nach dem verschollenen Goldschatz des legendären Seefahrers Magellan. Jedoch kommt ihnen schon bald ein gefährlicher Gegenspieler in die Quere: der skrupellose Moncada – gespielt von Antonio Banderas („Die Maske des Zorro“) – der als Nachfahre von Magellan den Schatz im Wert von mehreren Milliarden Dollar für sich beansprucht.

Spielefans dürfen sich mit dem Actionfilm auf ein Wiedersehen mit beliebten Charakteren und bekannter Sequenzen aus den Games freuen. Einen ersten Vorgeschmack bietet der finale Trailer zum Film:

