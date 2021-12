Perfekt für die PS5: Wir verlosen die externe USB-Festplatte Seagate One Touch SSD 1 TB

Das Weihnachtgeschäft steht bereits vor der Tür und auch wir möchten euch gerne beschenken. In Zusammenarbeit mit Seagate verlosen wir die externe USB-Festplatte Seagate One Touch SSD mit 1 Terabyte Speicherplatz, die sich hervorragend als externes Speichergerät für die PS5 eignet.

Schließlich kann man nie genug Speicherplatz für die neueste Sony-Konsole besitzen! Denn die interne PS5-Festplatte ist zwar sehr schnell, aber auch sehr schnell voll mit Daten. Auf der PlayStation 5 erwarten euch netto gerade einmal 625 GB verfügbarer Speicherplatz.

Neben der Möglichkeit die PS5 durch eine interne M.2-SSD nachzurüsten, könnt ihr den Speicher auch in fünf Minuten ganz einfach durch eine externe Festplatte erweitern, vorzugsweise eine SSD. PS4-Spiele könnt ihr so komplett aus dem internen Speicher auslagern und direkt von einer externen Platte zocken. Geschwindigkeitsunterschiede beim Spielen sind nahezu nicht spürbar.

Gewinnt die pfeilschnelle Seagate One Touch SS 1TB

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Modell : Seagate One Touch SSD 1 TB

: Seagate One Touch SSD 1 TB Farbe : Blau

: Blau Abmessungen : 1,1 x 5 x 7 cm

: 1,1 x 5 x 7 cm Gewicht : 45 Gramm

: 45 Gramm Kapazität des Arbeitsspeichers : 1 TB

: 1 TB Schnittstelle : USB-C, USB 3.0/2.0 Type-A kompatibel

: USB-C, USB 3.0/2.0 Type-A kompatibel Max. Geschwindigkeit : bis zu 1.030 MB/s

: bis zu 1.030 MB/s Gehäuse: Aluminium mit Seiten aus Textilgewebe

© Seagate

Dank USB-C und USB-C-zu-A könnt ihr die Festplatte außerdem schnell und leicht an eurem Rechner anschließen. Mit einer schnellen Datenübertragungsrate von bis zu 1.030 Megabyte in der Sekunde ist die One Touch pfeilschnell und ermöglicht euch sogar das Arbeiten direkt über das Laufwerk.

Im Lieferumfang enthalten sind außerdem ein einjähriges Abo für Mylio Create, ein viermonatiges Abo für Adobe Creative Cloud Foto, sowie Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung.

Euer Interesse ist geweckt? Dann gelangt ihr hier zum Gewinnspiel, doch Eile ist geboten, denn der Einsendeschluss ist bereits am 14. Dezember um 23:59 Uhr.

Teilnahme – Um an dem Gewinnspiel teilnehmen zu können, kommentiere unterhalb dieses Beitrags und beantworte die Frage: Was war euer coolstes Ergebnis auf der PlayStation4/5= Hinterlass uns idealerweise eine E-Mail (mit Benutzernamen) unter [email protected], damit wir dich umgehend kontaktieren können. Mehr Infos gibt es in den Teilnahmebedingungen.

Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr voraussichtlich am selben Tag. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird von uns persönlich kontaktiert werden. Wir wünschen euch viel Erfolg!