Capcom bringt mit Resident Evil: Welcome To Raccoon City einen neuen Film der populären Horror-Survival-Reihe in die Kinos – passend zum 25. Jubiläum des Franchises. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den beiden beliebten Charakteren Claire Redfield und Leon S. Kennedy freuen, die sich auf der Suche nach dem Ursprung des Zombie-Ausbruchs machen.

Das Film-Reboot unterscheidet sich grundlegend von den – von vielen Fans umstrittenen – früheren „Resident Evil“-Filmen von Regisseur Paul W. S. Anderson und verspricht deutlich mehr Horroranteile. Zum Beweis präsentiert das Studio neue Trailer und Clips, die die beiden Hauptfiguren näher beleuchten. Kinostart ist am 25. November 2021.

Video-Specials stellen Charaktere vor und zeigen Parallelen zu den Games

Im Behind-the-Scenes Videospecial nimmt Regisseur Johannes Roberts Bezug zur Spielreihe und zeigt in einigen Ausschnitten die Parallelen zu den Games sowie deren Unterschiede.

Dabei gibt es zahlreiche Parallelen zu entdecken, auf die die Macher des Films großen Wert gelegt haben. Dazu gehört die düstere Atmosphäre und das Horror-Setting sowie ikonische Schauplätze wie das Raccoon City Police Department oder das Herrenhaus aus den Games:

In einem weiteren Special zum Film wird einer der beiden Hauptfiguren Claire Redfield näher beleuchtet, ihr Charakter in den Games und im Film sowie ihre Motive im Kampf gegen die Zombies und Untoten:

Ein weiteres Charakter-Videospecial zur Hauptfigur Leon S. Kennedy dürfte in Kürze erscheinen und wird hier nachgereicht.

Worum geht es in Resident Evil: Welcome to Raccoon City?

Die Story basiert auf den ersten beiden Games Resident Evil und Resident Evil 2 und beginnt im Jahr 1998: Raccoon City, einst die florierende Heimat des Pharmariesen Umbrella Corporation, ist heute eine sterbende Stadt im Mittleren Westen. Der Exodus des Unternehmens hat die Stadt in ein Ödland verwandelt, unter dessen Oberfläche sich ein großes Übel zusammenbraut. Als dieses Böse entfesselt wird, verändert sich die Stadt für immer. Es gibt nur eine kleine Gruppe von Überlebenden, die sich nun zusammenraufen muss, um die Wahrheit hinter der Umbrella Corporation aufzudecken und die Nacht zu überstehen…

Neben Claire Redfield (Kaya Scodelario) und Leon S. Kennedy (Avan Jogia) gehören außerdem noch Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Chris Redfield (Robbie Amell), Albert Wesker (Tom Hopper) und William Birkin (Neal McDonough) zu den zentralen Figuren im Film, wie in der Spielreihe auch.

Zum Abschluss könnt ihr hier noch einmal den offiziellen Trailer zum Film sehen: