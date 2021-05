Resident Evil 8 könnte deutlich brutaler als alle Vorgänger zuvor ausfallen

Am kommenden Freitag kann endlich in die Vollversion von Capcoms Resident Evil 8 gesprungen werden. Wer sich im Vorfeld lieber ein eigenes Bild zu dem Horrortitel verschaffen möchte, der kann bis zum Release am 7. Mai auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC die Village- und Schloss-Demo insgesamt 60 Minuten lang spielen und sich dabei mit dem grundlegenden Gameplay von „Resident Evil 8“ vertraut machen.

So brutal wird Resident Evil 8 ausfallen

Wer überzeugt ist, der muss sich nur noch wenige Tage gedulden und kann dann zugreifen. Was die beiden Demos bislang aber eher nur angerissen haben, ist der vermeintlich ziemlich hohe und explizit ausfallende Gewaltgrad. Das ist der Grund dafür, weshalb das ESRB-Rating aus den USA eine „ab 18“-Empfehlung gegenüber Village ausgesprochen hat. Die Rede ist von „intensiver Gewalt“ sowie „Blut und Gore“.

Um weiter in Detail zu gehen, führt das ESRB die Zerstückelung von Feinden auf. Einige Angriffe führen sogar zur Enthauptung. Einige Bereiche im Spiel zeigen große Blutlachen und Eingeweide. Zwischensequenzen können zusätzliche Aktie intensiver Gewalt und Blut darstellen. Als Besonders explizit wird die Gewaltdarstellung an einer Stelle beschrieben, da hier das Herz eines Charakter aus der Brust gerissen wird. Bereits in der Village-Demo konnte beobachtet werden, wie einer Frau eine Machete durch die Schulter geschlagen wurde.

Seid ihr also eine zartbesaitete Seele, dann solltet ihr „Resident Evil 8“ vielleicht links liegenlassen und womöglich eher eine Safari-Tour in New Pokémon Snap unternehmen.

„Resident Evil 8“ erscheint am 7. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und PC.