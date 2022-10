Hogwarts Legacy-Alterseinstufung: Sind In-Game-Käufe und Onlinespiel geplant?

Fans warten gespannt auf den Release von Hogwarts Legacy. Das Spiel ist in Europa schon länger von PEGI ab 16 Jahren eingestuft worden und damit höher als vorher vermutet. In Australien erfolgte das Rating der dortigen Behörden erst vor Kurzem. Und die Einstufung gibt Hinweise auf mögliche In-Game-Käufe und einen Onlinemodus.

Hogwarts Legacy: Mature-Einstufung treibt Spekulationen an

In Australien ist vor kurzem die Alterseinstufung für Hogwarts Legacy erfolgt. Die sieht etwas anders aus als die Deutsche. Dort wurde das Spiel mit einem M für Mature gekennzeichnet. Mit dieser Einteilung wird das Spiel für unter 15-Jährige nicht empfohlen.

Zudem zeigt die Einstufung, dass das Medium übernatürliche Themen behandelt, Gewalt, Onlineaktivitäten und In-Game-Käufe beinhaltet.

Die genannten Punkte müssen sich im Spiel wiederfinden, um die Einstufung zu rechtfertigen. Obwohl die Entwickler angekündigt haben, dass „Hogwarts Legacy“ ein reines Einzelspielererlebnis sein soll, ist in den Details von Onlinezugang die Rede.

Von offizieller Seite ist dahingehend nichts bestätigt. Das Rating könnte etwas noch Unbekanntes geleakt haben. Es könnte sich aber auch um einen einfachen Fehler handeln.

In-Game-Käufe waren teilweise angekündigt

Von den beiden Punkten ist der der In-Game-Käufe am wenigsten überraschend. Bei den vorbestellbaren Versionen von „Hogwarts Legacy“ steht bereits dabei, dass In-Game-Käufe angeboten werden. Das ist also kein Geheimnis mehr. Bisher ist allerdings nur bekannt gewesen, dass Käufer der Standardversion die Möglichkeit haben, die Inhalte der Deluxe Edition nachzukaufen. Ob es weitere Möglichkeiten in diese Richtung geben wird, bleibt abzuwarten.

Von offizieller Seite ist noch keiner der beiden Punkte bestätigt oder verneint worden. Welchen Umfang eine mögliche Onlineinteraktion hat und was alles im Spiel erworben werden kann, ist also nicht ganz geklärt. Wer Genaueres wissen will, muss sich noch etwas gedulden, bis die Einstufung bestätigt ist.