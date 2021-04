Resident Evil 7: Die komplette Story erklärt!

Resident Evil 7 versteht sich als ein Reboot der beliebten Survival-Horror-Reihe und die Entwickler*innen wagen nicht nur mit der Egoperspektive einen Bruch mit den alten Teilen, sondern machen auch in der Handlungsprämisse einen Neuanfang.

In diesem Artikel erklären wir euch die gesamte Handlung von „Resident Evil 7“.

Auffinden von Mia und erste Begegnung mit Familie Baker

Protagonist Ethan Winters ist ein ganz normaler Zivilist, der vor drei Jahren seine Frau Mia verloren hat. In der Überzeugung, sie sei tot, lebt er sein Leben weiter, bis er unversehens eine Videobotschaft von ihr erhält. Darin offenbart sie ihm, dass sie einiges verheimlicht habe und in Gefahr schwebt. Ethan macht sich sofort mit dem Auto auf und seine Suche führt ihn in den kleinen fiktiven Ort Dulvey im US-Bundestaat Louisiana. Dort angekommen, verschlägt es ihn zu einem heruntergekommenen Anwesen.

Ethan erkundet das Haus und findet einen Geheimgang ins Kellergewölbe, in dem Mia tatsächlich gefangen gehalten wird. Beide versuchen aus dem Gewölbe zu entkommen, doch Mia hat Panik davor, von „ihnen“ entdeckt zu werden.

© Capcom

Als Ethan endlich einen Ausweg gefunden hat, wird er von Mia angegriffen, die plötzlich groteske Gesichtszüge angenommen hat und wie ein ganz anderer Mensch wirkt. Sie hackt Ethan im Todeskampf einen Arm ab. Auf dem Dachboden geht sie schließlich mit einer Kettensäge auf ihn los. Doch Ethan kann seine Geliebte mit einer Pistole erschießen, die er im Nebenzimmer gefunden hat, und überlebt.

Es kommt für Ethan noch schlimmer, als er anschließend von einem Mann gepackt und bewusstlos geschlagen wird. Er kommt an einem Esstisch wieder zu sich, umringt von der verrückten und sadistischen Baker-Familie. Familienoberhaupt Jack Baker heißt ihn als neues Mitglied willkommen und stellt ihm seine Frau Marguerite, seinen Sohn Lucas und die alte Eveline vor. Als Willkommensessen gibt es menschliche Innereien, von denen Ethan derart angeekelt reagiert, dass Marguerite wütend den Raum verlässt.

© Capcom

Kampf gegen Jack Baker und das Entkommen aus dem Haupthaus

Als auch Jack und Lucas schließlich gegangen sind, kann sich Ethan befreien und versucht über die Garage zu flüchten, wo ein Polizist patrouilliert. Allerdings haben sie nicht mit Jack gerechnet, der den Polizisten sofort umbringt und es nun auf Ethan abgesehen hat.

Ethan kann sich gegen Jack behaupten und hat mit der Pistole des Polizisten nun zumindest ein kleinkalibriges Schutzmittel bei sich. Nachdem sich Ethan Zugang zur Eingangshalle des Hauses verschaffen konnte, wird ihm klar, dass der direkte Ausweg ins Freie – nämlich in den Hof – durch eine versperrte Tür blockiert ist. Drei Hundeembleme werden benötigt, um die Tür zu öffnen. Die ersten beiden findet Ethan schnell in einem alten Buch und einer Uhr versteckt. Für das dritte Emblem muss er jedoch in den Keller.

© Capcom

Als endlich auch das letzte Hundesiegel in Ethans Besitz ist, taucht überraschend Jack wieder auf, der von dem vorherigen Todeskampf schnell wieder erholt zu sein scheint. Diesmal mit einer Schere aus Kettensägen bewaffnet, stellt er sich Ethan erneut in den Weg. Ethan schafft es, sich selbst auch eine Kettensäge zu schnappen und Jacks Hieben auszuweichen. Der Todeskampf im Keller endet schließlich blutig mit dem abgetrennten Unterkörper von Jack und Ethan kann nun die Tür in der Eingangshalle öffnen und in den Hof flüchten. Die Kettensäge wurde zwar beim Öffnen der Kellergitter zerstört, aber dafür steht ihm nun eine Flinte zur Verfügung, die im Haus zu finden war.

Erkundung des Alten Hauses und Kampf gegen Marguerite

Im Hof steht ein alter Wohnwagen, in dem Ethan erstmal verschnaufen kann. Ein Telefonat mit Zoe, der Tochter der Bakers, die jedoch nicht mit der Familie beim Willkommensessen war und auch nicht so verrückt zu sein scheint, will Ethan helfen und schickt ihn an, ein Gegenmittel herzustellen, das seine Frau retten kann. Denn sie scheint mit etwas infiziert worden zu sein – so wie auch die restliche Familie Baker. Dazu muss er ins Alte Haus, um die erste Zutat dafür zu finden.

© Capcom

Was Ethan noch nicht weiß: Das Alte Haus ist der Rückzugsort von Marguerite, die besondere Kräfte besitzt, mit denen sie Insekten befehligen kann. Im Alten Haus macht Ethan schnell Bekanntschaft mit den Krabbelviechern und der Matriarchin. Zu seinem Schutz schafft er es, einen Flammenwerfer zusammenzubauen und sich so die Insekten vom Leib zu halten. Als er die Tür erreicht hat, hinter der sich die Gegenmittelzutat befindet, wird Ethan von Marguerite überwältigt und muss sie Kampf niederstrecken. Nach einem ersten Handgemenge flüchtet Marguerite durch einen Tunnel und Ethan folgt ihr in ein Gewächshaus, in dem es zum richtigen Kampf gegen Marguerite kommt. Ethan bringt die Mutter endgültig zur Strecke und schnappt sich die Lampe, mit der er ins Kinderzimmer des Alten Hauses kommt. Dort bekommt er endlich die erste Zutat für das Gegenmittel in die Hände: Den D-Serie-Arm, ein Arm einer vertrockneten Kinderleiche.

Die Scheune und Lucas‘ widerliche Spielchen

Mit dem D-Serie-Arm kehrt Ethan zurück in den Wohnwagen, um dort Zoe zu treffen, allerdings haben sie nicht die Rechnung mit Lucas gemacht. Er hat sich die zweite nötige Zutat für das Gegenmittel geschnappt und sich in der Scheune verschanzt.

Mit zwei im Haupthaus gefundenen Schlüsselkarten verschafft sich Ethan Zugang zur Scheune. Dort wird Ethan sogleich mit Lucas‘ widerlichen Spielchen und Gerätschaften konfrontiert, die eigentlich nur dazu da sind, ahnungslose Opfer zu Tode zu foltern.

© Capcom

Er schafft es jedoch Lucas bei seinem Geburtstagstortenrätsel zu überlisten, zwingt den Baker-Burschen zur Flucht und erhält den D-Serie-Kopf, womit nun alle Zutaten für das Gegenmittel beisammen wären.

Das Gegenmittel im Bootshaus hergestellt und letzte Konfrontation mit mutiertem Jack Baker

Mit den D-Serie-Gegenständen in der Tasche begibt sich Ethan zum nahegelegenen Bootshaus, wo er Mia und Zoe findet. Zoe kann zwei Dosen des Gegenmittels für sich und Mia anfertigen, allerdings nicht ohne unliebsame Überraschung. Jack hat all die Verstümmelungen überlebt und mutierte in der Zwischenzeit zu einem gewaltigen Monster. Ethan behält im Kampf die Oberhand, aber muss Jack eine der Gegenmitteldosen verabreichen, um ihn endgültig ins Nirvana zu schicken.

© Capcom

Nun steht Ethan vor der Wahl: Es ist nur noch eine Dosis da. Wer soll sie bekommen? Es liegt an den Spieler*innen, ob Mia oder Zoe damit geheilt wird. Die Wahl hat folgende Auswirkungen:

Wird Mia geheilt, überlebt sie die ganze Geschichte. Am Steg fahren Ethan und Mia mit einem Boot davon und lassen Zoe zurück. Dies ist das kanonische Vorgehen und wird im weiteren Text dieses Artikels weiter berücksichtigt.

geheilt, überlebt sie die ganze Geschichte. Am Steg fahren Ethan und Mia mit einem Boot davon und lassen Zoe zurück. Dies ist das kanonische Vorgehen und wird im weiteren Text dieses Artikels weiter berücksichtigt. Wird Zoe geheilt, dann bleibt Mia zurück und beide Frauen sterben im Laufe der Geschichte. Ethan und Zoe fahren mit dem Boot los und kurze Zeit später wird Zoe mittels der telepathischen Kräfte von Eveline (dazu später mehr) getötet. Gegen Mia muss Ethan später in einem Kampf antreten und sie töten.

Das Schiff und Hintergründe zu Eveline als neuartige Biowaffe

Die Bootsfahrt führt Ethan und Mia zu einem großen, schwer beschädigten Schiff. Dort wird Ethan von einer schwarzen Substanz verschlungen und Mia ist auf sich alleine gestellt, sie muss ihren Geliebten retten. Dabei wird einiges zu den Hintergründen der Geschichten klar. Auf dem Schiff plagen Mia zahlreiche von einem kleinen Mädchen namens Eveline ausgelöste Halluzinationen. Sie hat Ethan mit ihren Kräften entführt, um mit Mia wieder für sich zu haben.

Wer ist Eveline? Bei Eveline handelt es sich um den Schlüssel der ganzen Vorkommnisse. Sie ist eine Biowaffe der neuartigen E-Serie (E-001), die von einer mysteriösen Organisation namens The Connections mithilfe eines gefährlichen Fungus entwickelt wurde. Das Ziel war es, eine Biowaffe zu erschaffen, die in der Gestalt eines kleinen Mädchens kein Aufsehen erregt und starke telekinetische Kräfte besitzt anstelle von außerordentlicher Muskelkraft. Eveline kann den Verstand von anderen Menschen kontrollieren und sie ohne direkten Kontakt beseitigen. Ihre Kräfte hat sie bei Mia und den Bakers ausgenutzt. Der Nachteil der E-Serie ist, dass die jeweiligen Personen sehr schnell altern.

© Capcom

Während Mia das Schiff nach Ethan durchsucht, wird klar, welche Verbindung sie zu Eveline besitzt.

Wer ist Mia wirklich? Mia ist nicht bloß Ethans Geliebte, sie ist außerdem eine Spezialagentin gewesen, die von den Connections den Auftrag hatte, die Biowaffe Eveline zu einem Labor in Mittelamerika zu eskortieren. Dafür waren sie an Bord des großen Frachtschiffes. Da Eveline sich nach einer richtigen Familie sehnt, sieht sie Mia als ihre Mutter an.

Was war mit den Bakers passiert? Die Bakers sind eigentlich eine ganz normale Familie gewesen, bis Mia und Eveline in ihr Leben traten. Jack und Lucas fanden die beiden an Bord des gestrandeten Tankers, wo sich ansonsten keine Überlebenden mehr befinden. Sie kümmern sich um Mia und nehmen Eveline bei sich auf, sie behandeln sie wie eine eigene Tochter. Eveline jedoch hat im Laufe der Zeit den Verstand von Mia und den Bakers infiziert, weswegen sie so sadistische Züge annahmen und regenerierende sowie weitere unnatürliche Kräfte entwickelten. In Evelines Auftrag sollten sie noch weitere Personen entführen, die ebenfalls Teil der Familie werden sollten. Viele von ihnen mutierten jedoch aufgrund der Infizierung zu den zombiehaften Molded, die in der Region ihr Unwesen treiben

© Capcom

Mia schafft es, Ethan aus den Fängen von Eveline zu befreien und er kann vom Schiff entkommen. Mia bleibt bei Eveline, damit sie ihm nicht folgt. Zuvor hat Mia ihm eine Dose mit Evelines DNA-Proben geben können.

Die Salzmine und der große Endkampf gegen mutierte Eveline

Ethans Weg führt ihn in eine verlassene Salzmine. Tief unten in den Gewölben findet er ein provisorisches Labor von der Connections-Gruppierung. Mit einer dortigen Maschine kann Ethan durch die DNA-Proben von Eveline das E-Necrotoxin herstellen. Mit diesem Stoff soll er Eveline endgültig beseitigen können. Ethan schlägt sich durch die Salzmine durch und gelangt durch einen Durchgang in den Keller des Gästehauses der Bakers – dort, wo die Geschichte begonnen hatte.

© Capcom

Diverse Halluzinationen von Eveline und Mia sollen Ethan verunsichern, doch er bahnt sich einen Weg nach oben zum Dachboden, wo er der kleinen Eveline das E-Necrotoxin verabreichen kann. Die Halluzination verschwindet und es kommt zum Vorschein, dass die alte Oma und die junge Eveline die ganze Zeit dieselbe Person waren. Denn wie bereits gesagt altert die E-Serie sehr schnell und Eveline ist bereits 80 Jahre alt.

Ihr Körper verflüssigt sich in einer schwarze Substanz und mutiert in ein riesiges Ungetüm. Ethan hat fast keine Chance gegen die mutierte Eveline.

© Capcom

Zu seinem Glück kommt Hilfe in einem Hubschrauber. Ein geheimnisvoller Mann wirft Ethan eine Albert-01 mit Spezialmunition vor die Füße, mit der Ethan Eveline den letzten Rest geben und das Unheil ein für alle mal beenden kann.

Bei dem geheimnisvollen Mann handelt es sich um Chris Redfield, der im Auftrag von Blue Umbrella das Baker-Anwesen infiltriert.

Was ist Blue Umbrella? Blue Umbrella entstand aus den Scherben des gescheiterten Umbrella-Konzerns, will seine dunkle Wahrheit jedoch reinwaschen und für ein neues, reines Image sorgen. Daher haben sie Chris Redfield losgeschickt, um die Biowaffen im Baker-Anwesen zu beseitigen und mehr für die The Connections herauszufinden.

Chris Redflield jagt Lucas, Joe Baker rettet Zoe

Die folgenden Geschehnisse knüpfen an das Hauptspiel an und sind Teil von verschiedenen DLCs. Chris Redfield ist auf der Jagd nach Lucas, der nach der Begegnung mit Ethan flüchten konnte. Wie sich nämlich herausstellt, führte Lucas Geschäfte mit den Connections, indem der Eveline beobachten sollte und war sogar ein Forschungsleiter mit einem ihm unterstellten Team.

© Capcom

Chris schafft es, ihn im Salzbergwerk festzusetzen, doch Lucas kann fliehen und verschanzt sich in einem alten Labor der Connections-Organisation. Im Showdown mit Redfield mutiert Lucas, aber wird anschließend besiegt.

Einige Zeit später findet Joe Baker, der ältere Bruder von Jack Baker, die infizierte Zoe, deren Körper von weißen Kristallen übersät ist. Er versucht ein Gegenmittel für die zu finden und sie zu retten. Dabei bekommt er es mit seinem Bruder zu tun, der die ganzen Geschehnisse überlebt zu haben scheint. Joe schafft es, sich gegen Jack zu behaupten und kann Zoe schließlich retten.

© Capcom