Resident Evil 4: Wann zeigt Capcom mehr vom Remake?

Vor wenigen Tagen wurde das neue Resident Evil 4 im Zuge einer State of Play enthüllt. RE4 bekommt eine vollständige Neuveröffentlichung spendiert und die Community macht große Augen. Dabei wurden bereits viele Details enthüllt wie die veränderte Story oder die echte Person hinter Ashley Graham.

Doch die Fans lüstern nach mehr Informationen wie ein Zombie nach einem schmackhaften Gehirn. Und das möchte uns Capcom nicht unnötig vorenthalten – also, die Infos.

Neue Infos zu Resident Evil 4 beim Showcase

Der japanische Publisher hält diesbezüglich in Kürze ein hauseigenes Showcase ab. Das sogenannte Capcom Showcase bietet einen Einblick in kommende Titel wie Street Fighter 6 oder eben „Resident Evil 4“.

Wann startet Capcom das digitale Event? Das Event findet am 14. Juni 2022 statt. Allerdings mitten in der Nacht um 0 Uhr. Aber keine Sorge. Wenn euch das zu spät ist, erfahrt ihr alles Wichtige in der Übersicht auf PlayCentral.de.

Was ist neu im Remake? Das neue „Resident Evil 4“ wird keine 1-zu-1-Kopie. Das Entwicklerstudio hat bereits bestätigt, dass nicht nur die Grafik an aktuelle Verhältnisse angepasst wird. Es ist eine Neuinterpretation des Spiels. Das bedeutet, dass einige Teile des Originals wohl abgeändert werden, während sie dem Kerngedanken treu bleiben möchten.

Ob ihnen das gelingt? Hier auf unserer Themenseite erfahrt ihr schon jetzt mehr über das Remake. Werdet ihr das Spiel zocken oder bleibt ihr lieber beim Original? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns.

Wann erscheint Resident Evil 4? Das Remake „Resident Evil 4“ wird am 24. März 2023 für die PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.

Resident Evil 8 Village erhält übrigens neuen Content und zwar für die virtuelle Realität. Capcom hat im Rahmen der State of Play bestätigt, dass RE8 für die PlayStation VR2 umgearbeitet wird. Wir dürfen der schaurigen Lady Dimitrescu also bald buchstäblich in die Augen schauen.