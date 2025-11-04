Red Dead Redemption 3: Rockstar-Mitgründer Dan Houser hält Fortsetzung für wahrscheinlich – doch sie würde ihn traurig stimmen

Die Red Dead Redemption-Reihe gilt längst als eines der größten und emotionalsten Videospiel-Franchises aller Zeiten. Nach dem bahnbrechenden Erfolg von Red Dead Redemption 2, das sich über 77 Millionen Mal verkauft hat und zu den fünf meistverkauften Spielen der Geschichte zählt, scheint ein dritter Teil nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch ausgerechnet Dan Houser, der kreative Kopf hinter den ersten beiden Teilen, hat gemischte Gefühle, was ein mögliches Red Dead Redemption 3 betrifft.

Dan Houser über die Zukunft von Red Dead

In einem ausführlichen Interview im Lex Fridman Podcast (via Gamesradar) sprach der ehemalige Rockstar-Mitgründer offen über seine Zeit im Studio, den Erfolg von GTA und seine emotionale Bindung an die Red Dead-Reihe.

Houser, der Rockstar Games im Jahr 2020 verließ, erklärte, dass er zwar fest davon ausgehe, dass irgendwann ein dritter Teil erscheinen wird – einfach, weil die Marke für Publisher Take-Two Interactive zu wertvoll ist. Dennoch würde ihn ein solches Projekt „in gewisser Weise traurig“ stimmen.

„Jedes der [Grand Theft Auto]-Spiele war eine eigenständige Geschichte. Red Dead hingegen war ein kohärenter Zwei-Spiele-Bogen“, so Houser.



„Ich denke, es wäre trauriger, wenn jemand diese Geschichte fortsetzen würde, weil sie in sich abgeschlossen ist. Aber ich besitze die IP nicht – das war Teil des Deals."

Eine abgeschlossene Saga – aber enormes Potenzial

Houser sieht die Erzählung rund um John Marston und Arthur Morgan als abgeschlossenes Epos über den Untergang des Wilden Westens. Diese emotionale Geschlossenheit sei laut ihm das, was die Reihe so besonders macht und was durch eine Fortsetzung gefährdet werden könnte.

Trotzdem scheint ein neues Kapitel fast unvermeidlich. Die Kombination aus Erfolg, Markenstärke und Fan-Nachfrage macht Red Dead Redemption 3 zu einem logischen nächsten Schritt, auch wenn die kreative Verantwortung nun bei Rockstar Games allein liegt.

Entwicklung angeblich bereits angelaufen

Gerüchten zufolge hat Rockstar Games bereits erste Arbeiten an einem dritten Teil begonnen. Ein Mitarbeiter des Studios soll im Sommer bestätigt haben, dass Red Dead Redemption 3 intern in einer sehr frühen Konzeptphase sei. Priorität habe derzeit aber klar der kommende Megahit GTA 6, dessen Veröffentlichung für den 26. Mai 2026 geplant ist – sofern es zu keiner weiteren Verschiebung kommt.

Bis Red Dead Redemption 3 tatsächlich erscheint, dürften also noch mindestens mehrere Jahre vergehen.

Fans hoffen auf eine Enhanced Edition von RDR2

Während die Zukunft der Serie noch in weiter Ferne liegt, wünschen sich Fans aktuell vor allem eines: eine Next-Gen-Version von Red Dead Redemption 2.



Gerüchte über eine Enhanced Edition mit 60 FPS, verbesserten Texturen und grafischen Anpassungen für PS5 und Xbox Series X/S halten sich hartnäckig. Eine offizielle Bestätigung seitens Rockstar steht allerdings noch aus.

Ein Sequel ist wahrscheinlich – aber mit Wehmut verbunden

Auch wenn Dan Houser sich emotional von der Reihe verabschiedet hat, spricht vieles für eine Rückkehr in die staubigen Prärien des Wilden Westens. Ein Red Dead Redemption 3 scheint aus wirtschaftlicher Sicht fast sicher, doch die Frage bleibt:



Kann Rockstar die Magie, Tiefe und Tragik der ersten beiden Teile erneut einfangen oder würde ein drittes Kapitel das perfekte Ende einer Legende gefährden?