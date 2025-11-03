GTA 6 – Droht wirklich die nächste Verschiebung? Was hinter dem neuen Gerücht steckt

Die Grand Theft Auto VI von Rockstar Games soll nach aktueller Angabe am 26. Mai 2026 erscheinen. Ursprünglich war eine Veröffentlichung im Herbst 2025 angedacht, doch bereits die Verschiebung auf 2026 wurde im Mai 2025 bestätigt.

Warum das Gerücht über eine erneute Verschiebung entstanden ist

In den letzten Tagen haben sich in der Community verstärkt Hinweise verdichtet, dass eine weitere Verzögerung möglich sein könnte. Zum einen fiel auf, dass die Website von Rockstar kurzfristig das Datum entfernt oder verändert hatte – laut Berichten ein Signal, das bei Fans Besorgnis auslöste.

Zum anderen brachte der Interviewer Kiwi Talkz „conflicting reports“ von Entwicklern aus verschiedenen Rockstar-Studios (z. B. Bangalore, Edinburgh, San Diego) ins Spiel: Es gebe intern Uneinigkeit darüber, ob das neue Datum realistisch einzuhalten sei.

Einschätzung – Wie wahrscheinlich ist eine weitere Verschiebung?

Obwohl die Hinweise Anlass zur Spekulation geben, bleiben sie nicht als gesichert zu werten. Erstens handelt es sich um indirekte Signale, etwa Website-Änderungen, deren Bedeutung nicht automatisch auf eine Verschiebung hindeutet. Zweitens sind es Aussagen Dritter, keine offizielle Bestätigung von Rockstar oder dem Mutterkonzern Take‑Two Interactive.

Im Gegenteil: Ein früherer Rockstar-Technikleiter stellte fest, dass das angepeilte Datum bewusst genannt wurde – was aus seiner Sicht ein Vertrauenssignal sei. Es bleibt also: eine Möglichkeit, keine Gewissheit.

Mögliche Gründe für eine Verschiebung

Wenn Rockstar sich tatsächlich dazu entschließen sollte, den Release erneut zu verschieben, könnten mehrere Ursachen dahinterstehen: Die Entwicklung von GTA-Spielen war historisch stets mit hohen Qualitätsansprüchen verbunden, großen technischen Herausforderungen und starker Konkurrenz im Markt.

Ein weiterer Grund könnte schlicht sein, dass der aktuelle Termin intern als nicht mehr realistisch eingeschätzt wird – etwa angesichts von QA-Arbeit, Bug-Fixing oder größeren Umfangserweiterungen. Laut einer Meldung hieß es, das Spiel sei inhaltlich bereits größtenteils fertig, die Feinjustierung jedoch enorm.