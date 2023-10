Red Dead Redemption 2: Fan entdeckt Cheat erst nach 5 Jahren

Red Dead Redemption 2 bietet massig Inhalte, das viele Fans auch Jahre nach seinem Release beschäftigt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass das Open-World-Adventure demnächst für Nintendo Switch erscheinen könnte.

Nun hat ein Spieler rund fünf Jahre nach dem Release des Titels einen Cheat-Code entdeckt. Er hat dafür drei Spieldurchläufe gebraucht, um über die geheime Nachricht zu stolpern.

Red Dead Redemption 2: Diesen Cheat-Code hat der Spieler entdeckt

Was ist das für ein Cheat-Code? An einem gefrorenen Teich in der Nähe von Flaco Hernández Lager ist der Spieler über einen Satz gestolpert, der in das Eis geritzt wurde.

Der Satz „Keep your dreams simple” bedeutet so viel wie „Halte deine Träume simpel“ und kann dafür eingesetzt werden, um einen Vorteil im Spiel zu bekommen.

Dass der Spieler erst beim dritten Spieldurchlauf über diesen Satz gestolpert ist, zeigt die Komplexität von „Red Dead Redemption 2“. Es gibt sogar eine Quest, in der ihr einem „Werwolf“ begegnen könnt.

Seine Entdeckung hat er mit anderen Usern im Reddit-Forum geteilt:

Wie gebe ich den Cheat-Code ein? Auf dem PC könnt ihr den Code eingeben, indem ihr im Spiel die Einstellungen aufruft, die linke Shift-Taste drückt und den Code dann in dem Cheat-Menü eingebt.

In der Konsolenversion gelangt ihr in das Cheat-Menü, wenn ihr die Dreieck-Taste auf PS bzw. die Y-Taste auf Xbox drückt. Das Eingeben erfolgt wie am PC.

Andere User schreiben in den Kommentaren, dass sie gar nicht über so eine Cheat-Funktion Bescheid wussten. User von-brohenheim hat sogar zwei Spielstände mit über 100 Spielstunden und wusste bis heute nichts davon.

Was bewirkt er? Mit dem Cheat könnt ihr einen Wagen samt Pferd rufen. Das kann für viele Situationen äußerst praktisch sein.

In einer Cheat-Übersicht zu „Red Dead Redemption 2“ haben wir euch alle Cheats aufgelistet, die es im Spiel gibt. Probiert euch doch selbst einmal aus und findet heraus, welche Vorteile euch das Entwicklerteam zugesteht.