GTA 6: Features aus Red Dead Redemption 2 werden laut PlayStation-Entwickler zurückkehren

Auf Reddit geht aktuell ein Beitrag viral, indem es um vermeintlich neue Infos rund um Rockstars kommenden Open-World-Titel GTA 6 geht, die von einem PlayStation-Entwickler stammen sollen. So sollen mehrere Features aus Red Dead Redemption 2 in GTA 6 zurückkehren.

Diese Features könnten in GTA 6 enthalten sein

Eagle Eye-Fähigkeit

Beispielshalber wird laut dem Leak die Eagle Eye-Fähigkeit auch in GTA 6 integriert sein. Dabei handelt es sich um eine Gameplay-Mechanik, wodurch der Spieler verschiedene Objekte und Personen in der riesigen Spielwelt identifizieren kann. Außerdem handelt es sich dabei um ein sehr nützliches Werkzeug, um Tiere bei der Jagd zu verfolgen und aufzuspüren.

Interaktionssystem für NPCs

Gleichzeitig ist die Rede davon, dass in GTA 6 ein Interaktionssystem für NPCs enthalten sein wird. Auch in Red Dead 2 gibt es ein solches System, wodurch in der Spielwelt mit den verschiedenen Charakteren zu einem gewissen Grade interagiert werden kann. Beispielshalber ist es dadurch möglich, NPCs zu grüßen, diese zu verärgern oder auszurauben. Dadurch wirkt die Welt insgesamt noch immersiver und lebendiger.

Möglicherweise wird der Entwickler dieses System für GTA 6 noch einmal deutlich erweitern und komplexer gestalten.

NPCs sollen sich außerdem an euer Aussehen sowie Fahrzeug erinnern können. Sie werden unterschiedlich auf euch reagieren, basierend auf euren Handlungen, wenn ihr das gleiche Outfit tragt.

Minigames in GTA 6

Weiterhin heißt es in dem Reddit-Beitrag, dass GTA 6 die meisten Minispiele aller Ableger der gesamten Reihe enthalten wird. Die Rede ist unter anderem von:

Golf

Basketball

Tennis

Pool

Neues Angel-Minigame (ihr könnt wohl auch tauchen, um verschiedene Meeretiere unter Wasser mit der Harpune zu jagen)

Keine weiteren Singleplayer-Updates in Zukunft?

In dem Leak heißt es außerdem, dass es angeblich keine Pläne gibt, GTA 6 in Zukunft mit weiteren Singleplayer-Inhalten zu unterstützen.

Gleichzeitig soll sich die Karte mit der Zeit entwickeln. Spekuliert wird diesbezüglich bereits seit längerer Zeit, dass GTA 6 Online nach und nach durch Updates neue Abschnitte der Map erhalten wird. Das Ziel sei das sogenannte Project America zu schaffen. Möglicherweise wird GTA 6 irgendwann also über gleich mehrere fiktive Bundesstaaten verfügen.

Spezielle Fahrzeuge

Jede Aktion in GTA 6 soll ein spezielles Werkzeug erfordern. Diese Tools erhaltet ihr allerdings nicht einfach so, sondern erst während des Spielen und möglicherweise durch bestimmte Missionen und Aufträge. So gibt es zum Beispiel Dietriche und verschiedene Schneidewerkzeuge, um Fahrzeuge aufzubrechen.

