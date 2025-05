Rainbow Six Siege X und mehr – Neue Highlights im Xbox Game Pass Juni 2025

Der Xbox Game Pass hat für Juni 2025 ein bedeutendes Day-One-Spiel angekündigt, das die Aufmerksamkeit vieler Gamer auf sich ziehen dürfte. In den letzten Wochen hat der Xbox Game Pass mit einer beeindruckenden Reihe von Day-One-Veröffentlichungen geglänzt, darunter „The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered“, „Clair Obscur: Expedition 33“ und „DOOM: The Dark Ages„. Diese Spiele haben das Potenzial des Game Pass als Plattform für aufregende neue Inhalte eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Mit Blick auf den Juni 2025 erwartet die Abonnenten des Xbox Game Pass ein weiteres Highlight: „Rematch“. Doch das ist nicht das einzige aufregende Spiel, das die Spieler erwarten können. Ein noch größeres Day-One-Release steht bevor: „Rainbow Six Siege X“.

Rainbow Six Siege X: Eine neue Ära für den Taktik-Shooter

Was ist Rainbow Six Siege X? Rainbow Six Siege X ist kein neues Spiel, sondern eine umfassende Aktualisierung des Ubisoft-Taktik-Shooters, die am 10. Juni 2025 veröffentlicht wird. Diese Aktualisierung verspricht, das ursprüngliche Rainbow Six-Spiel aus dem Jahr 2015 zu transformieren und weiterzuentwickeln.

Für diejenigen, die sich fragen, ob es sich um ein kostenloses Spiel handelt: Ja, Rainbow Six Siege X wird als Free-to-Play-Titel verfügbar sein. Allerdings gibt es eine Premium-Version, die zusätzlichen Inhalt bietet, und diese wird für Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten verfügbar sein.

Zusätzliche Vorteile für Game Pass-Abonnenten

Welche Vorteile erhalten Xbox Game Pass-Nutzer? Es wurde angedeutet, dass Abonnenten des Xbox Game Pass zusätzliche Vorteile erhalten werden, die das Spielerlebnis von Rainbow Six Siege X noch weiter verbessern könnten. Diese Vorteile könnten entscheidend sein, wie relevant die Aufnahme des Spiels in den Game Pass sein wird, da es ja auch als Free-to-Play-Titel erhältlich ist.

Abgesehen von Rainbow Six Siege X wird „Rematch“ wahrscheinlich das Highlight des Xbox Game Pass im Juni bleiben. Zusätzlich werden „FBC: Firebreak“ und „The Alters“ ebenfalls als Day-One-Spiele im nächsten Monat erwartet und könnten die Abonnenten positiv überraschen.

Xbox Game Pass: Eine Plattform für Vielfalt

Welche Plattformen unterstützen den Xbox Game Pass? Der Xbox Game Pass ist in verschiedenen Formaten für Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X und PC verfügbar. Diese Vielfalt ermöglicht es Spielern, auf einer Vielzahl von Geräten auf die umfangreiche Spielebibliothek zuzugreifen und von den regelmäßig hinzugefügten neuen Inhalten zu profitieren.

Mit diesen spannenden Ankündigungen für Juni 2025 zeigt der Xbox Game Pass weiterhin, warum er eine der besten Möglichkeiten für Gamer ist, Zugang zu einer Vielzahl von Spielen zu erhalten. Die Kombination aus exklusiven Day-One-Veröffentlichungen und zusätzlichen Vorteilen macht ihn zu einer attraktiven Option für Spieler weltweit.

Was hältst du von den neuen Day-One-Veröffentlichungen im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!