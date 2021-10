PlayStation VR wird 5 Jahre: Kostenlose Spiele für PS-Plus-Mitglieder

Die PlayStation VR ist am 13. Oktober 2016 erschienen und so hat die Technik für die virtuelle Realität von Sony bereits ganze fünf Jahre auf dem Buckel. Aber es wäre nicht Sony, wenn sie die PlayStation-Spielerschaft nicht an diesem starken Meilenstein teilhaben lassen würden.

Im Rahmen des 5. Geburtstags gibt es ein paar Spiele, wenn ihr ein Abo via PS Plus besitzt. Diese drei Spiele für die PSVR wurden noch nicht bekanntgegeben. Die Info, welche es genau sind, soll dann erst im November folgen.

5 Jahre PlayStation VR

Nach dem Launch in 2016 ist viel passiert im Kosmos der PlayStation VR. Mehr als 500 Spiele sind seither erschienen und darunter befinden sich ein paar absolute Fan-Favourites.

Die Spiele, die in Europa hochgerechnet am meisten Spielstunden auf dem Buckel haben, sind:

In den USA stehen noch Job Simulator und Firewall: Zero Hour auf der Liste. Und in Japan steht „Gran Turismo Sport“ auf der Top-Platzierung.

Und dabei hat die PSVR bereits zum Launch eine gute Figur gemacht, die im Gegensatz zu anderen VR-Headsets mit einem außerordentlichen Preis-Leistungs-Verhältnis glänzen konnte.

Trotz technischen Einschränkungen hat sie der weltweiten Spielerschaft also unzählige spaßige Spielstunden beschert.

Und dabei ist ein Nachfolgegerät schon auf dem Weg. Im Februar 2021 gab es die große Ankündigung, dass sich ein namentlich noch unbekannter PlayStation VR-Nachfolger in Produktion befindet.

Derweil wurden bereits die neuen Controller enthüllt, die die Kernfeatures des DualSense-Controller der PS5 adaptieren. Mehr zur PlayStation VR2 erfahrt ihr hier in diesem Beitrag:

