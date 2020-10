PS5: Erste M.2-SSD zum Nachrüsten entdeckt, das ist der Preis

Zwar ist in der PS5 lediglich eine interne 825 GB große Custom MVMe-SSD verbaut, allerdings gibt es in der Next-Gen-Konsole von Sony eine weitere M.2-Schnittstelle mit PCIe 4.0-Unterstützung, um eine schnelle SSD zu verbauen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings noch unbekannt, welche SSDs von Sony ein Zertifikat erhalten und somit von euch in der PlayStation 5 verbaut werden können.

Wichtig ist in jedem Fall, dass es sich dabei um eine SSD handelt, die mindestens die Geschwindigkeit der internen NVMe erreicht, damit kein Flaschenhalseffekt entsteht. Spiele könnt ihr entsprechend auf beiden Speichern installieren, ohne einen Nachteil zu haben.

PS5 game drive SSD spotted at Walmart pic.twitter.com/xDrVDCz21e — Marlon Gaming Nation (@GamesAndWario) October 26, 2020

Erste PS5-Erweiterungskarte entdeckt

Doch nun hat ein Kunde in einem Walmart eine SSD entdeckt, die laut Preisschild explizit als zertifizierte PS5-SSD ausgewiesen wird und über eine Kapazität von 500 Gigabyte verfügt. Der Preis liegt bei 115 US-Dollar. Ob Sony diese Festplatte aber auch wirklich zu diesem Preis ab dem 12. bzw. 19. November zum Verkauf anbieten wird, ist bislang unklar. Seitens Sony hieß es bisher lediglich, dass man zum Launch der PS5 eine Liste mit zertifizierten PS5-SSDs veröffentlichen werde.

PS5 SSD price spotted at Walmart it begins.Thanks EJ #PlayHasNoLimits pic.twitter.com/diC5wC3iek — Marlon Gaming Nation (@GamesAndWario) October 22, 2020

Übrigens könnt ihr auch USB-Speicher via USB 3.2 an die PlayStation 5 anschließen, um den Speicherplatz zu erweitern. Doch ganz ähnlich wie bei der Xbox Series X können von dem USB-Speicher nur abwärtskompatible PS4-Spiele abgespielt werden. Titel, die extra für die PS5 optimiert worden sind, müssen weiterhin auf den schnellen SSDs installiert werden.

PS5: So ganz einfach den Speicher der PS5 erweitern!

Speicher bei der Xbox Series X nachrüsten

Auch im Fall der Xbox Series X könnt ihr den Speicher der Microsoft-Konsole ganz einfach nachrüsten. Neben der Möglichkeit eine USB-Festplatte anzuschließen, wird zum Release am 10. November eine Speichererweiterungskarte von Seagate angeboten, die 1 Terabyte groß ist und an einem Slot an der Rückseite der Konsole angeschlossen wird. Hier befindet sich eine schnelle PCI Express 4.0-Schnittstelle. Alle bisher bekannten Details und Infos zu der Expansion Card für die Xbox Series X haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.