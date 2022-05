PS5: Chip-Mangel betrifft besonders Sonys Konsole

Der Mangel an Chips für Next-Gen-Konsolen geht weiter und wird auch in naher Zukunft nicht besser werden. Das hat Intel CEO Pat Gelsinger in einem Interview bei CNBC bestätigt. Besonders betroffen davon ist Sonys PlayStation 5. Wie die Lage für die nächsten Monate aussieht, verraten wir euch in diesem Artikel.

PS5-Produktion könnte bis 2024 betroffen sein

Die PlayStation 5 ist nun seit circa eineinhalb Jahren auf dem Markt. Seit sie erschienen ist, gibt es Probleme bei der Produktion der Chips. Das führt dazu, dass bei jedem neuen Drop von Konsolen diese innerhalb von Minuten ausverkauft sind. Viele potenzielle Kunden sind mittlerweile sehr frustriert. Auch das Spieleangebot leidet darunter, da noch recht wenige Konsolen und damit Abnehmer für die Spiele verfügbar sind.

Das liegt unter anderem an der Corona-Pandemie. Diese ließ Produktionen stoppen, Fabriken schließen und damit Lieferketten zusammenbrechen. Dadurch wurde die Lieferung von Bauteilen, insbesondere die der wichtigen Halbleiter, behindert. Mittlerweile fehlt es laut Pat Gelsinger nicht mehr nur an den Chips an sich, sondern auch am Werkzeug.

Der Intel CEO war bis letztes Jahr noch recht optimistisch, dass der Mangel an Chips bis Ende 2023 überstanden sein wird. Jetzt äußert er sich skeptischer:

„Das ist einer der Gründe, warum wir glauben, dass die allgemeine Halbleiterknappheit jetzt von unseren früheren Schätzungen im Jahr 2023 ins Jahr 2024 abdriften wird, nur weil der Mangel jetzt die Ausrüstung getroffen hat und einige dieser Fabriken stärker herausgefordert werden.“

Er spricht zwar nicht speziell einen weiter anhaltenden Mangel an PS5-Konsolen an, die Prognose lässt sich allerdings sehr leicht auch auf diese übertragen. Solange die Chips zur Produktion fehlen (und das wird ja wahrscheinlich bis 2024 der Fall sein) können auch immer nur wenige Konsolen zum Verkauf angeboten werden.

Next-Gen-Konsolen: Chip-Mangel noch bis 2024 zu erwarten

Hier gibt’s Infos zu Konsolen-Drops

Wenn auch ihr noch auf der Suche nach einer PS5 seid, dann verfolgt gerne aufmerksam unsere News oder tretet unserem Discord-Server bei. Hier könnt ihr euch im Channel #ps5 mit anderen in Verbindung setzen, die auch noch auf der Suche sind. Außerdem halten wir euch auch dort auf dem Laufenden, wenn ein neuer Drop ansteht, damit ihr die Chance habt eine der beliebten Konsolen zu ergattern