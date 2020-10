PS5: Eines der größten Features fehlt zum Launch

Die PS5 wird über eine neue Audiotechnologie verfügen, die Sony eigens konzipiert hat. Kurz gesagt, gibt es zwei neue Audio-Modi, die entweder mit einem Headset oder den TV-Lautsprechern harmonieren. Der Haken an der Sache ist, dass eines dieser Modi zum Launch nicht funktionieren wird.

Innerhalb eines Blog-Posts erklärt Sony nun ein paar Details zur neuen „Tempest 3D Audio“-Engine, die nahezu jedes angeschlossene Headset mit einer 3D-Audio-Möglichkeit ausstattet, wenn das entsprechende Spiel damit kompatibel ist.

Dieses Zubehör wird Sony für die PlayStation 5 anbieten:

Das Pulse 3D Wireless Headset soll laut Aussagen der Entwickler das beste Gerät sein, die neue Technologie zu erfahren. Sie legen also nahe, dass sich die Kunden im Bestfall für dieses Zusatzgerät entscheiden sollten. Doch bedenkt, dass andere Geräte dies auch ermöglichen sollen, wenn sie über USB oder 3,5mm-Klinkenstecker an den DualSense angeschlossen werden.

Welche Spiele ermöglichen den 3D-Audio-Support? Eine Liste der entsprechenden Games findet ihr hier:

Welcher 3D-Audio-Modus fehlt zum Launch der PS5?

Im Detail handelt es sich um die Software-Integration der 3D-Audio-Technik für die TV-Lautsprecher. Sony meint an dieser Stelle, dass sich dieses Feature in Hinsicht auf den virtuellen Surround-Sound noch in Entwicklung befinde.

Wann dieses Feature fertiggestellt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. Sie geben an, dass es jedoch irgendwann nach dem Launch so weit sein dürfte. Demnach müssen wir uns an dieser Stelle noch ein wenig in Geduld üben. Doch wir sind gespannt, wie real sich dieser digitale 3D-Audiosound über die neue Sony-Technik anfühlt. Vor allem dann, wenn man kein Headset trägt. Wohlbemerkt ohne großes 7.1-Surround-System oder dergleichen.

Die PlayStation 5 erscheint am 12. November 2020 und ihr könnt sie schon jetzt vorbestellen. Bedenkt aber, dass sie großteils überall ausverkauft ist und maximal kleineres Kontingent hier und da bei einzelnen Händlern aufploppt.