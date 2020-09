Wer kennt das nicht? Mitten im spannenden und fordernden Bosskampf gibt der Controller den Geist auf und möchte per USB-Kabel an der Konsole angeschlossen werden. Meist wird in einem solchen Fall auf einen zweiten voll aufgeladenen Controller gewechselt, damit weiter gezockt werden kann. Egal wie schnell das auch geht, nervig ist ein solcher Controller-Wechsel eigentlich immer.

PS5 wechselt PS5 automatisch?

Laut einem Patent, dass derzeit im Internet die Runde macht, könnte uns die PS5 diesen Wechsel in Zukunft etwas einfacher gestalten. So würde uns im Falle eines beinahe leeren Controllers die Konsole kurz vorher warnen und anschließend automatisch auf den zweiten Controller wechseln, ohne dass es dabei eine Unterbrechung gibt. Ihr müsstet euch also nicht erst mit einem zweiten Controller bei der Konsole neu anmelden, sondern könnt dem Boss direkt die letzten finalen Hits versetzen.

Kommt ein solches Feature für die PS5?

Auch wenn ein Controller-Wechsel in der Regel nicht sehr lange dauert, hört sich dieses Feature doch recht sinnvoll an. Doch bislang ist nicht offiziell bestätigt worden, ob dieses Gerücht auch wirklich der Wahrheit entspricht.

Hinzu kommt der Fakt, dass der DualSense der PS5 sowieso über einen stärkeren Akku verfügt, der entsprechend auch längere Sessions durchhalten sollte. Allerdings wird auch beim DualSense der Akku mal schwach, weshalb sich Sony sicherlich in die richtige Richtung Gedanken macht. Möglicherweise hat das japanische Unternehmen noch weitere Ideen, um die Lebensdauer des DualSense zu maximieren, damit die Immersion beim Spielen möglichst nicht unterbrochen wird.

