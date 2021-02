Die erwarte 4. Verkaufswelle der PS5, die eigentlich sogar bereits im vergangenen Jahr starten sollte, ist bislang nicht über uns hereingebrochen. Doch wie geht es nun weiter, wann ist die PS5 wieder verfügbar?

Ein Großteil der Spieler, die in den ersten großen Verkaufswellen kein Glück hatten, befinden sich bis heute in ständiger Lauerstellung, um endlich zuschlagen zu können. Doch die Verfügbarkeit der PlayStation 5 hat sich seit dem Release im November 2021 nicht wirklich verbessert, eher das Gegenteil ist derzeit der Fall. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bedingt durch die Knappheit einer bestimmten Komponente in Kombination mit der sehr hohen Nachfrage, wird sich daran so schnell wohl auch nichts ändern. Händler wie Alternate, MediaMarkt und Saturn haben aber scheinbar einen Weg gefunden, um ihre geringen Kontingente möglichst effektiv und gewinnorientiert an den Kunden zu bringen.

Weshalb Händler jetzt PlayStation 5 Bundles anbieten

Nachdem Alternate die PS5 bereits innerhalb eines Bundles in kleineren Stückzahlen angeboten hatte, zogen in der vergangenen Woche auch Shops wie MediaMarkt und Saturn nach.

Weshalb sich Händler zu diesem Schritt entschieden haben, ist kein großes Geheimnis: Auf der einen Seite möchte man auf diese Weise Scalpern die Lust an größeren Bestellungen durch Bots nehmen, während sich gleichzeitig der Ansturm der Kunden in Grenzen hält und die Server unter der Last nicht zusammenbrechen. Auf der anderen Seite können die Shops nicht nur die PS5, sondern gleichzeitig passendes Zubehör wie einen zweiten Dualsense-Controller oder Spiele dazu verkaufen. Bei solchen Bundles können sich die Preise dann zwischen 540 und jenseits der 700 Euro bewegen.

Zwar möchte nicht jeder Kunde gleich noch Kamera, Fernbedienung und Spiele zu einem Aufpreis erwerben, doch offensichtlich handelt es sich hier um eine recht einfache Lösung, die in der nächsten Zeit sicherlich auch von anderen Händlern praktiziert wird. Wir gehen nicht davon aus, dass in den nächsten Wochen zu einem im Vorfeld angekündigten Zeitpunkt größere Kontingente der PS5 freigeschaltet werden. Es ist eher mit kleineren, spontanen Verkaufswellen oder eben zahlreichen von den Händlern geschnürten PlayStation 5 Bundles zu rechnen. Oft wissen die Händler selbst erst kurz vorher, dass die eine neue PS5-Lieferung erhalten.

Wer in der nächsten Zeit also eine PS5 in den Händen halten möchte, der muss entweder über viel Glück und Durchhaltevermögen verfügen oder etwas mehr Geld investieren und zu einem solchen Bundle greifen.

Unsere Tipps für den PS5-Kauf

Zum Glück gibt es ein paar Tipps und Tricks, die ihr anwenden solltet, wenn ihr nichts dem Zufall überlassen möchtet.

Da die Händler in der Regel neue Kontingente der Konsole nicht mehr vorab öffentlich kommunizieren, empfehlen wir euch die offiziellen Händlerseiten regelmäßig im Blick zu behalten . Diese haben wir euch unterhalb dieser Zeilen übersichtlich aufgelistet.

. Diese haben wir euch unterhalb dieser Zeilen übersichtlich aufgelistet. Außerdem könnt ihr auf PlayCentral.de die rote Glocke aktivieren , damit ihr Push-Benachrichtigungen erhaltet, wenn die PS5 bei Amazon oder Co. wieder verfügbar sein sollte. Da es sich in einem solchen Fall um wenige Minuten handeln kann, lohnt es sich außerdem unseren Social-Media-Kanälen zu folgen: Facebook , Twitter und Instagram .

, damit ihr erhaltet, wenn die PS5 bei Amazon oder Co. wieder verfügbar sein sollte. Da es sich in einem solchen Fall um wenige Minuten handeln kann, lohnt es sich außerdem unseren Social-Media-Kanälen zu folgen: , und . Erstellt euch unbedingt schon im Vorfeld einen Account bei Saturn/MediaMarkt, Amazon, Otto, Alternate, Euronics und Co. Denn ist die PS5 wieder bei einem Händler verfügbar, ist die entsprechende Webseite aufgrund des hohen Traffics entweder teilweise offline oder nur sehr schlecht zu erreichen. Die Erstellung eines Benutzeraccounts funktioniert entsprechend oft nicht oder ist fehlerhaft. Zwar kann ein Gastaccount hier manchmal die Lösung sein, doch weshalb nicht schon vorher registrieren?

PS5 kaufen: Welche Händler sollte ich im Blick behalten?

Generell raten wir euch davon ab die PlayStation 5 über unseriöse Plattformen zu deutlich überteuerten Preisen zu kaufen. Im besten Fall zahlt ihr zu viel Geld, im schlimmsten Fall geratet ihr an einen Betrüger und erhaltet überhaupt keine Ware. Seriöse Händler, die in den vergangenen Wochen PS5-Konsolen verkauft haben, sind:

Euronics nutzt virtuelle Warteschlange

Das bislang positivste Beispiel unter deutschen Händlern, die die PS5 angeboten haben, ist Euronics. Am 17. Februar wurde in deren Onlineshop sowohl die digitale Edition als auch die Version mit Blu-ray-Laufwerk angeboten. Um die eigenen Server zu schützen und es Scalpern zudem möglichst schwer zu machen, wurde eine digitale Warteschlange eingesetzt.

Zwischenzeitlich warteten über 100.000 Kunden darauf, eine PS5 bestellen zu können, während sich das verfügbare Kontingent auf rund 4.000 Konsolen beschränkte. Dadurch hatte jeder Kunde eine faire Chance, sich eine PS5 zu sichern. Dennoch hätte Euronics die tatsächliche Menge an Sony-Konsolen im Vorfeld kommunizieren sollen, um den sicherlich richtigen Schritt noch ein wenig transparenter zu gestalten.

Bei Alternate könnt ihr zum jetzigen Zeitpunkt verschiedenes PlayStation 5-Zubehör kaufen. Ausverkauft sind derzeit neben den beiden Versionen der Konsole lediglich die offizielle Ladestation sowie das Wireless Headset:

Zwar mag dies ein recht kleiner Trost sein, doch bei Mindfactory könnt ihr noch verschiedenes PlayStation 5-Zubehör vorbestellen. Ausverkauft sind neben den Konsolen zum jetzigen Zeitpunkt das offizielle PS5-Headset und die Ladestation für den Controller.

Lieferbar sind hingegen noch:

Bei Euronics könnt ihr zum jetzigen Zeitpunkt verschiedenes PlayStation 5-Zubehör kaufen. Ausverkauft sind derzeit neben den beiden Versionen der Konsole lediglich die offizielle Ladestation sowie das Wireless Headset:

