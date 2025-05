PS4-Spiel Rust wird entfernt – Kostenloses Upgrade auf PS5-Version für Besitzer

Ein beliebtes PS4-Spiel wird bald aus dem PlayStation Store entfernt und seine Server werden abgeschaltet. Während dies für viele PS4-Nutzer eine Enttäuschung darstellt, gibt es für PS5-Besitzer eine gute Nachricht: Eine neue Version des Spiels wird für die PS5 veröffentlicht, und Besitzer der PS4-Version erhalten ein kostenloses Upgrade. Das betroffene Spiel ist Rust, ein Multiplayer-Survival-Spiel, das von Facepunch Studios entwickelt wurde und 2013 erstmals in der Early-Access-Phase veröffentlicht wurde.

Details zur Abschaltung

Wann wird Rust aus dem PlayStation Store entfernt? Rust wird am 29. Mai 2025 aus dem PlayStation Store entfernt. Die Server werden im Oktober 2025 abgeschaltet, jedoch wurde noch kein genaues Datum für diesen zweiten Teil der Abschaltung bekannt gegeben.

Für PS4-Spieler ist dies eine traurige Nachricht, da sie das Spiel bald nicht mehr online spielen können. Rust war eines der bekanntesten Spiele der letzten Konsolengeneration und hat sich durch seine intensive Spieler-gegen-Spieler-Dynamik einen Namen gemacht.

Die Zukunft von Rust auf PS5

Was passiert mit Rust auf der PS5? Die Entwickler haben angekündigt, dass die Rust Console Edition in diesem Sommer für die PS5 und Xbox Series X|S erscheinen wird. Es wird erwartet, dass das Spiel in drei Editionen erhältlich sein wird: Standard, Deluxe und Ultimate. Die genauen Details und Preise werden in Kürze bekannt gegeben.

Diese neue Version von Rust wird nicht nur modernisiert, sondern bietet PS5-Spielern die Möglichkeit, nahtlos in die nächste Generation des Spiels einzutauchen. Die Entwickler haben zudem ein besonderes Event, den „Wipe of Wipes“, geplant, um die alte Generation des Spiels gebührend zu verabschieden.

Unklarheiten bei der Xbox-Version

Wird die Xbox One-Version von Rust ebenfalls entfernt? Während die PlayStation Store-Notizen klarstellen, dass Rust ab dem 29. Mai 2025 nicht mehr zum Kauf angeboten wird, gibt es derzeit keine vergleichbare Bestätigung für den Microsoft Store. Dies führt zu einigen Unsicherheiten bezüglich der Verfügbarkeit der Xbox One-Version.

Die Zukunft von Rust scheint jedoch klar auf die neue Konsolengeneration ausgerichtet zu sein, wobei der Fokus auf die neuen Möglichkeiten und Verbesserungen liegt, die die PS5 und Xbox Series X|S bieten.

Was denkst du über diese Änderungen? Wirst du das Upgrade auf die PS5-Version von Rust machen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!