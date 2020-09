Soll es vor dem Launch der PlayStation 5 Ende dieses Jahres doch noch eine PlayStation 4 Pro sein, dann können wir euch dieses Angebot im Onlineshop von Otto nur ans Herz legen.

Schließlich erhaltet ihr hier derzeit die Current-Gen-Konsole PS4 Pro (CUH-2016) von Sony in Schwarz mit 1 TB Festplattenspeicher, DualShock 4-Controller und dem Naughty Dog-Titel The Last of Us 2 bereits für günstige 419 Euro.

Die 5 besten Controller für die PS4

Reicht euch der beiliegende DualShock 4-Controller der PS4 für eure Zwecke einfach nicht aus, solltet ihr einen Blick auf diesen Artikel werfen. Darin haben wir euch die fünf besten Controller für die PS4 in 2020 aufgelistet.

Vorbestellungen der PS5 starten in Kürze

Möchtet ihr lieber auf den Release der PS5 warten, dann müsst ihr euch hingegen weiterhin in Geduld üben. Schließlich hat Sony bislang weder bekannt gegeben, wann die Konsole zu erwerben sein wird, noch wie viel diese letztendlich kostet. Doch immerhin gibt es Hinweise darauf, dass die Vorbestellungen in Kürze online gehen werden:

PS5: Laut Händler können Vorbestellungen ab sofort „jeden Tag“ online gehen