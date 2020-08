Es gibt viele unterschiedliche Gründe dafür, warum wir mit Videospielen unsere Zeit verbringen. Manche setzen sich Abends an ihre Playstation 4 und wollen einfach nur ein wenig entspannen und abschalten, und das ist okay. Andere spielen competitive und möchten zu den Besten der Besten gehören, und das ist auch in Ordnung. Doch je nach Grund, warum wir den Controller in die Hand nehmen, haben wir unterschiedliche Anforderungen an das Gamepad.

PS4: Die 5 besten Controller für die Playstation 4

Manch einer von uns spielt einfach alles, was auf den Markt kommt, unabhängig von Genre, Entwickler oder auch Zeitaufwand. Diese Gamer verschwenden in der Regel keinen Gedanken daran, was ihr Controller wirklich kann und kostet. Andere haben für ihre Spiele schon genug ausgegeben und wollen daher nicht noch zusätzlich Unsummen für einen zweiten, dritten oder sogar vierten Controller ausgeben.

Und wieder andere haben sich auf eine gewisse Art von Videospiel beziehungsweise Genre spezialisiert und wollen absolut alles aus ihrem Controller herausholen. Je nachdem zu welchem Typ ihr euch zählt, sind eure eigenen Anforderungen an ein Gamepad für die PS4 vielleicht höher oder niedriger als beim Durchschnitt und daher sucht ihr nach Alternativen zu Sonys DualShock4 Wireless Controller.

Damit jeder Gamer genau den Controller findet, den er oder sie zum Spielen benötigt, haben wir uns für euch ein wenig umgesehen, unzählige Testberichte durchgelesen und eine Top-5-Liste zusammengestellt, die euch zeigt, welche Controller von Sony und von Drittherstellern wirklich gut sind, was sie können und auf welche Art von virtuellem Abenteurer sie zugeschnitten sind. Lange Rede, kurzer Sinn: Hier sind sie, unsere Top 5 Controller für die Playstation 4.

ASTRO Gaming C40 TR-Controller – Absolut anpassbar

Dieser turniertaugliche Controller bietet ein angenehmes, ergonomisches Design, besitzt integrierte, zuweisbare Tasten auf der Rückseite, nützliche Trigger-Stopper, die sich leicht und schnell aktivieren lassen, und verfügt über herausnehmbare, ersetzbare Module. Dieses Gamepad ist deutlich preisintensiver als das reguläre Gamepad von Sony, dafür bekommt ihr aber auch einen absolut hochwertigen Controller.

©ASTRO Gaming

Pro:

Sowohl mit PS4 als auch mit dem PC kompatibel

als auch mit dem kompatibel Analog-Stick und D-Pad lassen sich schnell und einfach austauschen

Zuweisbare Tasten auf der Rückseite, womit sich wichtige Funktionen ausführen lassen, ohne die Daumen von den Sticks nehmen zu müssen

auf der Rückseite, womit sich wichtige Funktionen ausführen lassen, ohne die Daumen von den Sticks nehmen zu müssen Begleit-App für das Handy, für volle Konfiguration

für das Handy, für volle Konfiguration Kann mit und ohne Kabel genutzt werden

genutzt werden Kabellose Klangausgabe

Kontra:

Kostenintensiv (160,- bis 190,- Euro)

(160,- bis 190,- Euro) Lediglich in komplett rot oder komplett schwarz erhältlich

Sony DualShock 4 Wireless Controller – Das Original

Sonys hauseigenes Standardmodell ist alles, was der durchschnittliche Gamer braucht. Einfach die PS4 anschalten, selber ein wenig abschalten, und das Spiel genießen. Dieser Controller liegt gut in der Hand, kostet nicht die Welt und hat sich nicht umsonst als einer der besten Controller auf dem Markt etabliert. Die Tasten sind leicht zu erreichen und selbst nach einigen Stunden Spielzeit stellen sich in der Regel kein Krampf oder andere Unannehmlichkeiten ein.

©Sony Corporation

Pro:

Relativ lange Lebenszeit des Akku

des Akku Gute Haptik , Form und Empfindlichkeit der Dual-Analog-Sticks und Trigger-Tasten

, Form und Empfindlichkeit der Dual-Analog-Sticks und Trigger-Tasten Ist in vielen verschiedenen Farben und Farbkombinationen erhältlich

und erhältlich Akzeptabler Preis (circa 60,- Euro)

(circa 60,- Euro) L2/R2-Tasten sind abgerundet und damit einfacher und flüssiger zu bedienen

Kontra:

Stärke des Akkus nimmt in der Regel nach wenigen Monaten bereits ab

Interne Komponente neigen dazu sich zu lösen, generell hat dieser Controller einige Qualitätsschwächen

Kleinere Latenzprobleme, was bei sehr schnellen Spielen zu Nachteilen führen kann

Hori Fighting Commander – Der Spezialist für Fighting Games

Viele Gamer, die sich auf Fighting Games wie Street Fighter, Mortal Kombat oder Dead or Alive spezialisiert haben, schwören auf diesen kostengünstigen Controller von Hori. Das Gerät ist dafür bekannt, dass sich die Tasten schnell und einfach erreichen lassen, Kombi in Millisekunden ausgeführt werden können und es wenig bis keine Eingabeverzögerung gibt. Wer seine Gegner mit schnell aufeinanderfolgenden Attacken besiegen will, wird mit dem Fighting Commander sicherlich glücklich werden.

©Hori

Pro:

Einfach angeordnete, schnell zu erreichen de Tasten

de Tasten Alle 8 Standardtasten lassen sich im L3/R3-Modus mit einer Hand erreichen

mit einer Hand erreichen Kompatibel mit PS4 , PS3 und PC

, und Verfügt über einen Turbo-Modus

Stabiles, zuverlässiges und akkurates D-Pad

Verhältnismäßig günstig (circa 35,- Euro)

Kontra:

Schultertasten sind zu locker und geben manchmal schon nach Wochen den Geist auf

und geben manchmal schon nach Wochen den Geist auf Gewöhnungsbedürftiges Design , größere Hände können nach längerer Benutzung verkrampfen

, größere Hände können nach längerer Benutzung verkrampfen Suboptimal verarbeitetes Gehäuse

Kann nur mit USB-Kabel angeschlossen werden

NACON Revolution Pro Controller – Der E-Sport-Meister

Voll anpassbarer Controller, der sich vor allen Dingen für jene von euch eignet, die competitive spielen und im E-Sport unterwegs sind. Dieses Monster von einem Controller lässt sich in wenigen Momenten in verschiedene Modi versetzen, um sich jeder Aufgabe schnell anpassen zu können. Er ist vollständig PC-kompatibel, kann mithilfe der Begleit-App komplett angepasst werden und wurde so designt, dass sich die Tasten schnell und einfach erreichen lassen und keine Gefahr besteht, abzurutschen.

©Nacon

Pro:

Kompatibel mit PS4 , PS3 , PC und Mac

, , und Begleit-App , um den Controller komplett anpassen zu können

, um den Controller komplett anpassen zu können Zwei anpassbare Sticks mit 46°-Amplitude

mit 46°-Amplitude Gut positionierte, gewinkelte Schultertasten

4 konfigurierbare Shortcut-Tasten

Richtungstasten lassen sich auf 4 oder 8 Richtungen einstellen

einstellen 2 anpassbare Vibrationsmotoren

Interne Gewichtsfächer mit sechs zusätzlichen Gewichten

mit sechs zusätzlichen Gewichten Viele weitere Funktionen

Kontra:

Kostenintensiv (circa 160,- Euro)

(circa 160,- Euro) Kein eingebauter Akku, Kabelanschluss notwendig

notwendig R1/L1-Tasten neigen zu Problemen und lösen manchmal nicht aus

Razer Raiju Tournament Edition – Die Profi-Alternative

Wer viel und begeistert spielt und darüber hinaus gerne als Sieger vom Platz geht, hat mit diesem Controller von Razer die beste Alternative zwischen dem kostengünstigen Original auf der einen und den extrem anspruchsvollen und kostenintensiven Modellen auf der anderen Seite. Durch eine Begleit-App unterstützt, mit Hair-Trigger-Modus, den Razer Mecha-Tactile-Aktionstasten und vielen weiteren Funktionen.

©Razer

Pro:

Begleit-App fürs Fine Tuning

Hair-Trigger-Modus um schnell reagieren zu können, gut für Shooter

um schnell reagieren zu können, gut für Shooter Kompatibel mit PS4 und PC

und Kann via Bluetooth oder mit Kabel verwendet werden

oder mit Kabel verwendet werden Hochwertig verarbeitet, sehr gute Haptik

D-Pad und Analogstick können ausgetauscht werden

Kaum bis kein Input Lag

Kontra:

Im Vergleich zu Sonys Original recht teue r (90,- bis 130,- Euro)

r (90,- bis 130,- Euro) Oftmals Verbindungsprobleme mit der PS4

mit der PS4 Spieler berichten von regelmäßigen Aussetzern bei der Eingabe