PS5-Fans könnten in Zukunft sehr viel deutlicher am eigenen Leib spüren, wenn es in ihren Spielen heiß hergeht. Dasselbe gilt auch für besonders coole Umgebungen: Sony hat offenbar ein Patent eingereicht, das einem Controller erlaubt, seine Temperatur zu wechseln. Der DualSense-Nachfolger könnte also heiß und kalt werden.

Sony-Patent könnte PS5-Controller heiß und kalt werden lassen

Darum geht’s: Der DualSense-Controller der PS5 hebt haptisches Feedback nochmal auf ein neues Level. Die adaptiven Trigger und feinen Vibrationen, gepaart mit dem Speaker im Controller, sorgen für ein noch intensiveres Spiel-Erlebnis. Aber das war vielleicht noch gar nicht das Ende der Fahnenstange.

Neues Sony-Patent: Ein neues Patent des PlayStation-Herstellers dreht sich nämlich darum, dass einem Controller die Möglichkeit gegeben werden soll, die eigene Temperatur zu verändern. Das könnte den Controller regelrecht heiß und kalt werden lassen.

Was bringt das? Mehr Immersion:

Prügelt ihr euch zum Beispiel in „God of War“ gerade mit eurer eisigen Axt auf einem schneebedeckten Gipfel mit den Feinden, würde der Controller die passend kühlen Eigenschaften aufweisen.

mit den Feinden, würde der Controller die passend kühlen Eigenschaften aufweisen. Schnetzelt ihr jedoch gerade mit brennenden Feuerklingen in einer Gegend Gegner weg, die von Lava und Feuer umgeben ist, könnte sich das auch im Controller widerspiegeln.

Aber wie soll das gehen? Fraglich bleibt natürlich, wie stark die Temperaturunterschiede überhaupt sein könnten. Schließlich tut es den wenigsten Technik-Gadgets gut, wenn sie solchen Schwankungen unterliegen oder eben besonders kalt und besonders heiß werden. Allzu viel sollten wir also vielleicht nicht erwarten, auch wenn die Idee natürlich verlockend klingt.

Aber Vorsicht: Wie immer gilt bei solchen Patenten, dass ihr euch besser nicht zu früh freuen solltet. Nur weil Sony ein Patent eingereicht hat, muss das nicht automatisch heißen, dass so ein Controller wirklich irgendwann erscheint. Oft laufen Patente einfach ins Leere und erreichen nie Marktreife.

Wie findet ihr die Vorstellung, einen heißen oder kalten Controller beim Spielen in der Hand zu halten, passend zum Geschehen auf dem Bildschirm? Was würdet ihr euch sonst noch wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare!