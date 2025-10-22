PS Store Mega-Sale – Über 2.500 PS5 und PS4 Spiele zu Schnäppchenpreisen!

Der PlayStation Store hat eine neue Verkaufsaktion gestartet, bei der mehr als 2.500 PS5– und PS4-Spiele zu reduzierten Preisen angeboten werden. Da Weihnachten näher rückt, ist dies die perfekte Gelegenheit für dich, einige großartige Titel zu ergattern. Die Rabatte umfassen eine Vielzahl von Spielen, viele davon sind zu ihren bisher niedrigsten Preisen erhältlich.

Highlights der PS Store Aktion

Welche Spiele sind besonders preiswert? Hier sind einige der Highlights, die in der aktuellen Verkaufsaktion hervorstechen:

Spiel Preis Rabatt Bloodborne 9,99 € -50% Cult of the Lamb 12,49 € -50% Dredge 9,99 € -60% Horizon Forbidden West 39,59 € -34% Psychonauts 2 11,99 € -80% Red Dead Redemption 2 (Ultimate Edition) 19,99 € -80% Signalis 13,99 € -30% The Making of Karateka 8,99 € -55% Red Dead Redepmtion 2 14,99 € -75%

Rabatte für jeden Geschmack

Welche Genres sind in der Aktion enthalten? Die Verkaufsaktion deckt eine breite Palette von Genres ab, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist:

Action-Abenteuer

Rollenspiele

Indie-Spiele

Horror

Simulationen

Ob du ein Fan von spannenden Abenteuerreisen, fesselnden Rollenspielen oder einzigartigen Indie-Titeln bist, diese Verkaufsaktion bietet dir eine großartige Gelegenheit, deine Sammlung zu erweitern.

Verfügbarkeit und Laufzeit

Wie lange dauert die Verkaufsaktion? Diese Aktion läuft bis zum 6. November 2025 um 0:59 Uhr, also hast du etwas Zeit, um die besten Angebote herauszusuchen und deine Lieblingsspiele zu sichern.

Es ist wichtig, die Gelegenheit zu nutzen, solange die Rabatte verfügbar sind und deine bevorzugten Spiele in den virtuellen Warenkorb zu legen, bevor die Aktion endet.

Welche Spiele solltest du nicht verpassen?

Angesichts der großen Auswahl an stark reduzierten Spielen empfiehlt es sich, ein paar dieser Highlights in Betracht zu ziehen:

Bloodborne für seine unvergleichliche Atmosphäre und Herausforderung

Horizon Forbidden West für epische Abenteuer in einer post-apokalyptischen Welt

Red Dead Redemption 2 (Ultimate Edition) für ein intensives Western-Erlebnis

Vergiss nicht, regelmäßig den PlayStation Store zu besuchen, um alle aktuellen Angebote im Auge zu behalten. Welche Spiele haben dein Interesse geweckt? Teile deine Gedanken und Empfehlungen in den Kommentaren!