PS Store Mega-Sale – Über 2.500 PS5 und PS4 Spiele zu Schnäppchenpreisen!

Bild von Nora M. Nora M.22. Oktober 2025
0 1 Minute Lesezeit
© SIE

Der PlayStation Store hat eine neue Verkaufsaktion gestartet, bei der mehr als 2.500 PS5– und PS4-Spiele zu reduzierten Preisen angeboten werden. Da Weihnachten näher rückt, ist dies die perfekte Gelegenheit für dich, einige großartige Titel zu ergattern. Die Rabatte umfassen eine Vielzahl von Spielen, viele davon sind zu ihren bisher niedrigsten Preisen erhältlich.

Highlights der PS Store Aktion

Welche Spiele sind besonders preiswert? Hier sind einige der Highlights, die in der aktuellen Verkaufsaktion hervorstechen:

SpielPreisRabatt
Bloodborne9,99 €-50%
Cult of the Lamb12,49 €-50%
Dredge9,99 €-60%
Horizon Forbidden West39,59 €-34%
Psychonauts 211,99 €-80%
Red Dead Redemption 2 (Ultimate Edition)19,99 €-80%
Signalis13,99 €-30%
The Making of Karateka8,99 €-55%
Red Dead Redepmtion 214,99 €-75%

Rabatte für jeden Geschmack

Welche Genres sind in der Aktion enthalten? Die Verkaufsaktion deckt eine breite Palette von Genres ab, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist:

  • Action-Abenteuer
  • Rollenspiele
  • Indie-Spiele
  • Horror
  • Simulationen

Ob du ein Fan von spannenden Abenteuerreisen, fesselnden Rollenspielen oder einzigartigen Indie-Titeln bist, diese Verkaufsaktion bietet dir eine großartige Gelegenheit, deine Sammlung zu erweitern.

Verfügbarkeit und Laufzeit

Wie lange dauert die Verkaufsaktion? Diese Aktion läuft bis zum 6. November 2025 um 0:59 Uhr, also hast du etwas Zeit, um die besten Angebote herauszusuchen und deine Lieblingsspiele zu sichern.

Es ist wichtig, die Gelegenheit zu nutzen, solange die Rabatte verfügbar sind und deine bevorzugten Spiele in den virtuellen Warenkorb zu legen, bevor die Aktion endet.

Welche Spiele solltest du nicht verpassen?

Angesichts der großen Auswahl an stark reduzierten Spielen empfiehlt es sich, ein paar dieser Highlights in Betracht zu ziehen:

  • Bloodborne für seine unvergleichliche Atmosphäre und Herausforderung
  • Horizon Forbidden West für epische Abenteuer in einer post-apokalyptischen Welt
  • Red Dead Redemption 2 (Ultimate Edition) für ein intensives Western-Erlebnis

Vergiss nicht, regelmäßig den PlayStation Store zu besuchen, um alle aktuellen Angebote im Auge zu behalten. Welche Spiele haben dein Interesse geweckt? Teile deine Gedanken und Empfehlungen in den Kommentaren!

