PS Plus: Ladet jetzt noch schnell die Oktober 2020-Titel herunter

Während Sony in der vergangenen Woche die neuen November-Spiele für alle PS Plus-Mitglieder bekannt gegeben hat, werden diese bereits am morgigen Dienstag, den 3. November 2020 freigeschaltet. Möchtet ihr also die Games aus dem Oktober herunterladen, habt ihr lediglich noch bis morgen Zeit dafür.

Wann werden die November-Games freigeschaltet?

Datum: 3. November 2020

3. November 2020 Uhrzeit: gegen 12 Uhr

So findet ihr die PlayStation Plus-Spiele

Die Downloads findet ihr über den PlayStation Store von Sony. Hier gibt es einen eigenen Reiter namens „PS Plus“, unter dem ihr alle PS Plus-Games des aktuellen Monats findet. Verfügt ihr über eine gültige Mitgliedschaft, könnt ihr hier die jeweiligen Spiele kostenlos auf eure Konsole laden.

PS Plus: Oktober 2020

Für den Oktober 2020 stehen derzeit noch die beiden folgenden Titel zur Verfügung, die ihr als Abonnement von PlayStation Plus auf eure PS4 herunterladen könnt.

PS Plus-Games im November 2020

Abgelöst werden die Oktober-Games von den folgenden drei Spielen:

Falls ihr noch kein Mitglied bei PS Plus seid, könnt ihr euch hier Rabatt sichern, je mehr Monate ihr auf einen Schlag kauft. Insbesondere die Jahresmitgliedschaft für 59,99 Euro lohnt sich: