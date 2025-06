PS Plus Juli 2025 – Diese 5 Spiele fliegen raus, RPG-Fans hart getroffen

Der Juli 2025 wird für RPG-Fans mit einem PS Plus Abo sicherlich nicht den besten Monat darstellen. Besonders betroffen sind die Abonnenten von PS Plus Extra und PS Plus Premium, denn sie müssen sich Mitte des Monats von einigen beliebten Spielen verabschieden. Für PS Plus Essential Nutzer gibt es jedoch Entwarnung, da die betroffenen Spiele nie Teil ihres Abonnements waren.

Welche Spiele verlassen PS Plus?

Welche Spiele sind betroffen? Zu den Spielen, die PS Plus Extra und Premium verlassen, gehören Dying Light 2, Crisis Core: Final Fantasy 7, Job Simulator, Remnant 2 und Vampire: The Masquerade – Swansong. Während Vampire: The Masquerade – Swansong nicht besonders relevant ist und der Verlust von Job Simulator nicht allzu sehr schmerzen dürfte, trifft es RPG-Fans härter, da gleich drei wichtige Titel auf einmal verschwinden.

Dying Light 2 ist dabei der wohl größte Verlust. Auch Final Fantasy-Fans werden den Abschied von Crisis Core bedauern. Remnant 2 ist zwar eher ein Actionspiel mit RPG-Elementen, dennoch ein guter Titel, dessen Verlust Abonnenten ebenfalls nicht erfreuen dürfte.

Was macht Dying Light 2 so besonders?

Worum geht es in Dying Light 2? In Dying Light 2 spielst du als Aiden Caldwell, einen Pilger, der in einer von einem Zombie-Virus verwüsteten Welt lebt. Dein Ziel ist es, deine verschollene Schwester Mia zu finden, nachdem du sie als Kind zurücklassen musstest, um Dr. Waltz‘ grausamen Experimenten zu entkommen. Die Geschichte setzt 20 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels an, in einer Welt, in der die Menschheit langsam ausstirbt.

Der Titel bietet eine spannende Mischung aus Survival-Elementen und einer offenen Welt, die es zu erkunden gilt. Der Verlust dieses Spiels wird sicherlich eine Lücke im PS Plus Katalog hinterlassen.

Crisis Core: Final Fantasy 7 im Mittelpunkt

Was macht Crisis Core so faszinierend? Crisis Core: Final Fantasy 7 – Reunion erzählt die Geschichte von Zack Fair, einem jungen Krieger, dessen Schicksal eng mit dem des legendären Helden Cloud verbunden ist. Diese Neuauflage eines HD-Remasters enthüllt Zacks Träume und Ehrgefühl und bietet Fans eine tiefere Einsicht in die Final Fantasy 7 Saga.

Gerade für Fans der Final Fantasy Serie ist der Verlust von Crisis Core ein schwerer Schlag, da das Spiel als Bindeglied zwischen den Ereignissen der Hauptreihe fungiert.

Remnant 2 – Ein Actionspiel mit RPG-Elementen

Was erwartet dich in Remnant 2? Remnant 2 ist die Fortsetzung des beliebten Spiels Remnant: From the Ashes. Es stellt die Überlebenden der Menschheit gegen neue, tödliche Kreaturen und gottähnliche Bosse in schrecklichen Welten. Du kannst es allein oder im Koop mit zwei Freunden spielen und musst dich den Herausforderungen stellen, um das Überleben der Menschheit zu sichern.

Obwohl es nicht als reines RPG gilt, bietet Remnant 2 dennoch genügend RPG-Elemente und Herausforderungen, die Fans des Genres ansprechen.

Deine Meinung ist gefragt!

Wie gehst du mit dem Verlust dieser Titel im PS Plus um? Welche Spiele würdest du gerne im PS Plus Katalog sehen? Teile deine Gedanken und Wünsche in den Kommentaren!