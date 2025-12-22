ARC Raiders-Expeditionen starten mit unerwarteten Herausforderungen für Spieler

Mit dem Start der ersten Expedition am 22. Dezember 2025 sorgt ARC Raiders für hitzige Diskussionen innerhalb der Community. Die neue Mechanik sollte eigentlich frischen Wind ins Spiel bringen, doch der Verlust von Werkstattstationen hat bei vielen für Frust gesorgt.

Die Expeditionen sind als optionale Server-Resets konzipiert, bei denen du dich freiwillig dazu entscheidest, deine Spielfortschritte zurückzusetzen. Im Gegenzug winken dauerhafte Boni wie mehr Lagerplatz, zusätzliche Fähigkeitspunkte und kosmetische Items. Doch obwohl in früheren Ingame-Listen „Freigeschaltete Werkstattstationen“ als erhaltener Fortschritt aufgeführt waren, mussten viele nach dem Expeditionseinstieg feststellen, dass sie nur mit der Start-Werkbank auskommen müssen – alle anderen Stationen müssen erneut freigeschaltet und aufgewertet werden.

Unmut über fehlende Kommunikation

Warum fühlen sich viele getäuscht? Noch vor wenigen Tagen war in der offiziellen Liste der erhaltenen Fortschritte die Rede davon, dass Werkstattstationen erhalten bleiben würden. Diese Information wurde kurz vor Start der Expedition entfernt – ohne große Ankündigung. In Blogs und Patchnotes war zwar vereinzelt zu lesen, dass Werkstätten möglicherweise nicht überleben würden, aber die widersprüchlichen Aussagen sorgten für Verwirrung.

Besonders ärgerlich ist, dass der Ausbau der Werkstätten in ARC Raiders mit seltenen Materialien wie dem „Verrosteten Zahnrad“ verbunden ist – einem Gegenstand, der nur schwer zu finden ist. Viele, die sich aufgrund der vermeintlichen Beibehaltung der Werkstätten für die Expedition entschieden hatten, fühlen sich nun hintergangen.

ARC Raiders und die Konsequenzen der Expedition

Was bedeutet der Verlust der Werkstätten für deinen Spielfortschritt? Nach dem Reset startest du mit einem leeren Werkstattbereich. Nur die Basis-Werkbank ist verfügbar. Alle weiteren Stationen müssen erneut freigespielt werden. Das bedeutet nicht nur zusätzlichen Zeitaufwand, sondern auch erneut Ressourcenfarmen.

Obwohl die Entwickler von Embark Studios bereits im Oktober 2025 betonten, dass Expeditions-Teilnehmer Fortschritte wie Level, Skills und Werkstätten verlieren, hatte die zwischenzeitliche Aufnahme der Werkstätten in die „Behalten“-Liste bei vielen falsche Erwartungen geweckt. Die Entfernung dieser Information erfolgte offenbar erst kurz vor dem Event.

Reaktionen aus der Community

Wie reagiert die Spielerschaft auf die Änderungen? Auf Plattformen wie Reddit und Discord melden sich zahlreiche enttäuschte Stimmen. Viele berichten, sie hätten sich unter anderen Voraussetzungen möglicherweise nicht für die Expedition entschieden. Für Gelegenheitsspieler, die weniger Zeit zum Farmen haben, ist der Verlust besonders bitter.

Einige Spieler zeigen jedoch Verständnis: In Extraction-Shootern wie ARC Raiders – das im Übrigen seit Oktober 2025 für Windows, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich ist – gehören Resets zur Spielmechanik. Sie sollen das Spiel langfristig spannend halten und verhindern, dass Veteranen durch ihre Fortschritte übermäßig dominieren.

Der aktuelle Stand von ARC Raiders

Wie steht es um das Spiel selbst? ARC Raiders wurde von Embark Studios entwickelt und verwendet die Unreal Engine 5. Seit seinem Release am 30. Oktober 2025 hat der Titel bereits vier größere Patches erhalten. Die Expedition ist die erste ihrer Art und wird laut Entwickler regelmäßig alle 60 Tage stattfinden.

Das Spiel kombiniert PvPvE-Elemente in einer dystopischen Zukunft, in der du als Raider die Erdoberfläche nach Ressourcen durchstreifst. Dabei triffst du sowohl auf feindliche Maschinen (ARC) als auch auf andere menschliche Gruppen. Der Rückzug in die unterirdische Basis ist jederzeit möglich – sofern du einen sicheren Extraktionspunkt erreichst.

Ein System mit Potenzial – aber mit Startproblemen

Kann das Expeditionssystem langfristig überzeugen? Die Idee, optionale Resets mit Belohnungen zu verknüpfen, ist innovativ. Doch der Start offenbart eine wichtige Lektion: Kommunikation mit der Community ist entscheidend. Ohne klare Ansagen riskieren Entwickler, das Vertrauen ihrer Spielerschaft zu verlieren.

Wenn du also künftig an einer Expedition teilnehmen willst, solltest du genau prüfen, was tatsächlich erhalten bleibt – und was nicht. Denn der Verlust von Werkstätten oder seltenen Ressourcen kann schnell zum Spielspaß-Killer werden.

Wie stehst du zur aktuellen Situation? Hast du an der ersten Expedition teilgenommen oder wartest du lieber ab? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!