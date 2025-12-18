Epic Games Store überrascht mit Jotunnslayer – nur 24 Stunden gratis!

Mit dem heutigen Datum, dem 18. Dezember 2025, hat der Epic Games Store sein neues Gratis-Spiel enthüllt: Jotunnslayer: Hordes of Hel. Dabei handelt es sich um ein Action-Roguelite mit Bullet-Heaven-Elementen, das vom slowakischen Studio Games Farm entwickelt wurde. Das Spiel ist nur für 24 Stunden kostenlos verfügbar – bis zum 19. Dezember 2025 um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Danach folgt bereits das nächste Mystery-Spiel im Rahmen der großen Feiertagsaktion des Stores.

Zwischen dem 11. und 18. Dezember 2025 war mit Hogwarts Legacy eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres kostenlos erhältlich – ein deutlich größeres Highlight. Dennoch dürfte Jotunnslayer: Hordes of Hel vor allem Fans von Vampire Survivors oder ähnlichen Survivors-Likes ansprechen.

Wie funktioniert Jotunnslayer: Hordes of Hel?

Was erwartet dich im Gameplay? In Jotunnslayer steuerst du eine Figur, die sich durch riesige Gegnerhorden kämpft. Dabei sammelst du zufällige Upgrades ein, die dein Arsenal an Fähigkeiten mit jeder Minute erweitern. Diese Mechanik sorgt für ein zunehmend chaotisches Schlachtfeld, auf dem du mit wachsender Feuerkraft ganze Bildschirme leerfegen kannst.

Das Spiel ist stark von der nordischen Mythologie inspiriert – viele der Power-ups sind als göttliche Segnungen inszeniert. Es erschien zunächst im Early Access und wurde am 3. September 2025 in Version 1.0 veröffentlicht. Bislang ist nur ein Einzelspielermodus verfügbar, doch die Entwickler haben angedeutet, dass ein Koop-Modus in Planung ist.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Was ist ein Bullet Heaven?

Wie unterscheidet sich das Genre vom klassischen Bullet Hell? Während Bullet-Hell-Spiele dich dazu zwingen, komplexen Gegnerprojektilen mit viel Präzision auszuweichen, dreht das Subgenre Bullet Heaven den Spieß um: Du selbst erzeugst riesige Mengen an Projektilen, um Gegnerhorden zu besiegen. Beliebt wurde dieses Genre durch Vampire Survivors ab dem Jahr 2022. Auch Spiele wie Brotato oder 20 Minutes Till Dawn zählen dazu.

Jotunnslayer: Hordes of Hel folgt genau diesem Prinzip. Statt dich auf präzises Ausweichen zu konzentrieren, liegt der Fokus darauf, die richtige Kombination aus Upgrades zu finden, um möglichst effektiv durch die Wellen zu pflügen.

Wert und Verfügbarkeit

Wie viel kostet das Spiel normalerweise? Der reguläre Verkaufspreis von Jotunnslayer: Hordes of Hel liegt bei etwa 13,99 Euro. Im Rahmen der Epic-Aktion ist es jedoch bis zum 19. Dezember 2025 um 17:00 Uhr kostenlos erhältlich. Danach wird es durch das dritte Mystery-Spiel der diesjährigen Feiertagsaktion ersetzt.

Die Feiertagsaktion des Epic Games Store läuft voraussichtlich bis Ende Dezember. Jeden Tag wird ein neues Spiel kostenlos angeboten – allerdings jeweils nur für 24 Stunden. Am 1. Januar 2026 startet dann wieder das reguläre wöchentliche Gratisangebot.

Was war mit dem Leak?

Gab es Leaks zu den Gratis-Spielen? Eine kürzlich kursierende Liste auf chinesischen sozialen Netzwerken behauptete, die komplette Roadmap der Epic-Giveaways zu kennen. Sie nannte unter anderem Red Dead Redemption 2, Terraria oder Detroit: Become Human als kommende Gratis-Spiele. Doch bereits der heutige Titel – Jotunnslayer statt Jurassic World Evolution 2 – widerlegt diese angebliche Vorhersage.

Dennoch bleibt spannend, welche Überraschungen Epic noch in petto hat. In den vergangenen Jahren waren unter den Gratis-Titeln regelmäßig große Namen dabei, darunter Death Stranding, Alien: Isolation oder Ghostrunner.

Ein Geheimtipp für Actionfans?

Lohnt sich ein Blick für dich? Wenn du schnelle Action, prozedurale Upgrades und Hordenkämpfe mit hohem Wiederspielwert magst, ist Jotunnslayer: Hordes of Hel einen Blick wert. Die visuelle Präsentation ist solide, das Gameplay erinnert stark an moderne Bullet-Heaven-Hits, und die mythologische Kulisse verleiht dem Ganzen eine eigene Note.

Vor allem, wenn du Vampire Survivors mochtest, solltest du dir dieses Spiel nicht entgehen lassen – besonders jetzt, wo es kostenlos erhältlich ist.

Wie gefällt dir das diesjährige Line-up der Epic-Gratis-Games? Hast du Jotunnslayer: Hordes of Hel schon ausprobiert oder wartest du auf ein größeres Highlight? Teile deine Meinung gern in den Kommentaren!