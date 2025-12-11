ARC Raiders startet Umfrage – Embark Studios setzt auf dein Feedback

ARC Raiders ist seit dem Release am 30. Oktober 2025 ein heiß diskutiertes PvPvE-Erlebnis, das sich schnell eine aktive Community aufgebaut hat. Embark Studios, das Entwicklerteam hinter dem Extraction-Shooter, setzt nun auf die Meinung der Community, um die Karten des Spiels weiterzuentwickeln. Eine neue Umfrage soll dabei helfen, die Spielweise und Vorlieben der aktiven Spielerbasis besser zu verstehen.

Gerade einmal sechs Wochen nach dem Launch ruft Embark dazu auf, Feedback zu den Karten im Spiel zu geben. Dabei geht es nicht nur darum, welche Karten dir gefallen oder nicht, sondern auch, wie du sie spielst: PvP-orientiert, als sozialer Mitspieler, mit Fokus auf Loot oder im Stealth-Modus.

Community-Feedback als Entwicklungsgrundlage

Warum bittet Embark Studios jetzt um Rückmeldungen? In Live-Service-Spielen wie ARC Raiders ist die Anpassung an das Verhalten der Community entscheidend für den langfristigen Erfolg. Embark möchte erkennen, welche Karten gut funktionieren, welche weniger beliebt sind und welche Spielstile auf bestimmten Karten besonders häufig genutzt werden.

In der Umfrage wirst du gebeten, jede Karte mit einer positiven, neutralen oder negativen Bewertung zu versehen. Besonders interessant: Die Entwickler wollen auch wissen, welche Spielstile du auf welcher Karte bevorzugst. So kann etwa eine Karte wie Stella Montis als PvP-Hotspot identifiziert werden, während andere Areale eher für Stealth oder Looting genutzt werden.

Teilnahmebedingungen und technische Hürden

Wer darf an der Umfrage teilnehmen? Um mitmachen zu dürfen, musst du auf allen bisherigen Karten gespielt haben – einschließlich der neuesten Karte Stella Montis. Zusätzlich ist ein Embark ID-Login erforderlich, der sicherstellt, dass du die Voraussetzungen erfüllst. Die Umfrage ist personalisiert und auf dein Spielverhalten abgestimmt.

Einige Nutzer berichten allerdings, dass die Umfrage plötzlich mit der Meldung endet, die maximale Teilnehmerzahl sei erreicht. Embark Studios hat sich zu diesem technischen Problem bislang nicht öffentlich geäußert.

Von der Coop-Vision zum Extraction-Erfolg

Wie hat sich ARC Raiders seit der Ankündigung verändert? Ursprünglich wurde das Spiel 2021 als Free-to-Play-Coop-Shooter angekündigt. Nach diversen Tests und einem Strategiewechsel wurde ARC Raiders zu einem PvPvE-Extraction-Shooter umgebaut – mit Fokus auf taktisches Gameplay, Ressourcenmanagement und unvorhersehbare Begegnungen mit anderen Spielern.

Die Karten spiegeln diese Entwicklung wider: Während Spaceport und Dam Battlegrounds noch aus der ursprünglichen Vision stammen, wurden Blue Gate, Buried City und Stella Montis speziell für die neue Ausrichtung entwickelt. Letztere gelten als besonders PvP-lastig, was sie zu beliebten Orten für hitzige Gefechte macht.

Spielwelt und Mechaniken im Überblick

Was macht den Reiz von ARC Raiders aus? Das Spiel entführt dich auf die postapokalyptische Erde des Jahres 2180. Als sogenannter „Raider“ verlässt du die unterirdische Stadt Toledo, um beim „Topside“-Einsatz wertvolle Ressourcen zu bergen. Dabei kämpfst du nicht nur gegen die feindlichen ARC-Maschinen, sondern auch gegen andere Überlebende, die dir deine Beute streitig machen wollen.

Besonders spannend ist die Mischung aus Solo- und Gruppenspiel: Ob allein, zu zweit oder zu dritt – das Spiel passt die Matchmaking-Bedingungen an deine Teamgröße an. Die Rückkehr zur Basis erfolgt über verschiedene Extraktionspunkte wie Aufzüge, Metrostationen oder schwer gesicherte Raider-Hatches.

Einfluss der Community auf die Zukunft

Wie beeinflusst das Feedback die Entwicklung von ARC Raiders? Embark Studios hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass Community-Events und Rückmeldungen direkt in die Spielgestaltung einfließen. Der Stella Montis-Map etwa ging ein mehrwöchiges Spenden-Event voraus. Auch die großen Updates – zuletzt Version 1.4.0 vom 27. November 2025 – bringen regelmäßig Balancing-Änderungen und neue Inhalte auf Basis des Spielerfeedbacks.

Die aktuelle Umfrage ist also mehr als nur ein Meinungsbild. Sie ist ein Werkzeug, mit dem die Entwickler gezielt herausfinden wollen, wie sich ARC Raiders noch besser auf die Bedürfnisse der Community zuschneiden lässt.

Wie siehst du die Entwicklung?

Hast du bereits alle Karten in ARC Raiders ausprobiert? Welche gefällt dir am besten – und warum? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare!