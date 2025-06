PS Plus im Juni 2025 – 14 neue Spiele inkl. FBC: Firebreak-Neuheit

Im Juni 2025 hat Sony eine beeindruckende Reihe von Spielen für die PlayStation Plus Premium- und Extra-Abonnenten bereitgestellt. Insgesamt 14 Spiele wurden dem Katalog hinzugefügt, darunter brandneue Titel, zeitlose Klassiker und einige verborgene Schätze. Die Auswahl reicht von actiongeladenen Abenteuern bis hin zu tiefgreifenden Rollenspielen und sorgt für genügend Unterhaltung auf deiner PS4 oder PS5.

Skull and Bones und weitere Simulationserfahrungen

Was ist das Besondere an Skull and Bones? Skull and Bones, das 2024 nach mehreren Verzögerungen veröffentlicht wurde, lässt dich in die Welt der Piraterie und Seeschlachten eintauchen. Es bietet eine offene Welt, in der du als Kapitän eines Piratenschiffs Abenteuer erlebst. Allerdings erhielt das Spiel gemischte Kritiken, weshalb es eher für Fans von Ubisoft-Spielen und Liebhaber von Marinekämpfen geeignet ist.

Welche Art von Spieler könnte Train Sim World 5 ansprechen? Train Sim World 5 ist für Fans von Zugsimulationen eine wahre Freude. Es bietet ein realistisches Spielerlebnis, bei dem du dich um Züge und deren Strecken kümmern kannst. Für jene, die sich für die Details des Eisenbahnmanagements begeistern können, ist dieses Spiel ein Muss.

Abenteuer und Action in verschiedenen Welten

Was erwartet dich in theHunter: Call of the Wild? theHunter: Call of the Wild ist eine realistische Jagdsimulation, die in verschiedenen realen Umgebungen spielt. Diese intensive Jagderfahrung könnte besonders für Fans von Überlebens- und Schießspielen ansprechend sein, auch wenn es im Vergleich zu anderen Spielen auf PS Plus langsamere Spielmöglichkeiten bietet.

Wie hat sich Battlefield 2042 entwickelt? Battlefield 2042, obwohl anfänglich enttäuschend, hat sich seit seinem Start stark verbessert. Für Fans von futuristischen Ego-Shootern bietet das Spiel jetzt ein verbessertes Spielerlebnis mit neuen futuristischen Waffen und Gadgets.

Horror, Rätsel und Rollenspiele

Was macht Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 einzigartig? Als Fortsetzung der berühmten Five Nights at Freddy’s-Serie bietet Help Wanted 2 eine Sammlung von Minispielen im VR-Format. Es ist das einzige Spiel im PS Plus-Katalog diesen Monat, das PSVR2 unterstützt und wird Fans der Serie sicherlich begeistern.

Warum ist Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes einen Blick wert? Als spiritueller Nachfolger der Suikoden-Serie bietet Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes eine Rückkehr zur klassischen JRPG-Formel. Dieses Spiel wird besonders Fans von Rollenspielen ansprechen, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind.

Klassische Abenteuer und strategische Herausforderungen

Was bietet Myst den Spielern? Myst, ein ikonisches Abenteuerspiel, ist nun in seiner PS1-Version im PS Plus Premium-Katalog verfügbar. Obwohl die neueren Remakes visuell beeindruckender sind, bietet die Originalversion ein nostalgisches Erlebnis für alle, die die Anfänge der Abenteuerspiele erleben möchten.

Ist Riven eine gute Ergänzung zu Myst? Riven, die Fortsetzung von Myst, bietet ein ebenso immersives Spielerlebnis. Obwohl auch hier ein Remake verfügbar ist, bietet die PS1-Version eine authentische Retro-Erfahrung für Abenteurer.

Roguelikes und Umweltabenteuer

Was macht Endless Dungeon: The Last Wish Edition besonders? Endless Dungeon bringt eine frische Perspektive in die 4X-Strategie-Franchise und verwandelt sie in ein actiongeladenes Roguelike. Diese ungewöhnliche Kombination macht es zu einem spannenden Erlebnis für Einzelspieler und Multiplayer.

Warum sollte man Another Crab’s Treasure ausprobieren? Another Crab’s Treasure ist ein Indie-Soulslike, das mit einzigartigen Mechaniken und einer kritischen Erzählung über Umwelt und Kapitalismus aufwartet. Es bietet ein anderes Spielerlebnis als die typischen Soulslike-Titel und hebt sich dadurch hervor.

Remaster und kultige Klassiker

Wie ist das Remaster von We Love Katamari? We Love Katamari Reroll + Royal Reverie bringt den Spaß und die Freude der originalen Katamari-Serie zurück. Mit neuen Inhalten und verbesserter Grafik ist es ein Muss für Fans der Serie.

Was macht Deus Ex: The Conspiracy zu einem Klassiker? Deus Ex ist ein Sci-Fi-immersives Simulationsspiel, das auch nach 25 Jahren noch relevant ist. Die PS2-Version bietet den einfachsten Zugang zu diesem Meisterwerk und ist ein Muss für alle, die die Ursprünge der immersiven Simulation erleben wollen.

Multiplayer-Action und epische Sammlungen

Warum ist Grand Theft Auto III – The Definitive Edition ein Highlight? Diese definitive Ausgabe des Klassikers bietet eine überarbeitete und glattere Spielerfahrung. Für alle, die die Geschichte der Open-World-Spiele erleben möchten, ist dieses Remaster ein unverzichtbares Spiel.

Was bietet die Destiny 2: Legacy Collection? Die Destiny 2: Legacy Collection ist ein großartiges Angebot, das dir Zugang zu allen wichtigen Erweiterungen des Spiels bietet. Für Neueinsteiger in Destiny 2 ist dies die perfekte Gelegenheit, das volle Spektrum des Spiels zu erleben.

Neue Spiele für PS Plus

Warum ist FBC: Firebreak das Topspiel des Monats? Als einziges Spiel, das im Juni 2025 direkt zum PS Plus Extra hinzugefügt wurde, bietet FBC: Firebreak ein packendes Koop-Shooter-Erlebnis. Spielbar in der Welt von Control, bietet es ein einzigartiges Gameplay und verspricht langanhaltende Unterstützung durch die Entwickler.

