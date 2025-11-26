PS Plus im Dezember 2025 – 5 kostenlose Spiele bringen PS5-Exklusiven Vorteil!

PlayStation Plus Abonnenten dürfen sich im Dezember 2025 auf fünf kostenlose Spiele freuen, anstatt der üblichen drei. Diese Spiele stehen Abonnenten aller drei PS Plus-Tiers zur Verfügung und können dauerhaft behalten werden, solange das Abonnement aktiv bleibt. Die Spiele müssen jedoch innerhalb eines bestimmten Zeitfensters beansprucht werden, da sie typischerweise für einen Monat verfügbar sind.

Die derzeit verfügbaren kostenlosen PS Plus Spiele, Stray, EA Sports WRC 24 und Totally Accurate Battle Simulator, sind noch bis zum 1. Dezember 2025 verfügbar. Diese werden am 2. Dezember durch die neuen Titel ersetzt. Für Dezember können sich Abonnenten auf ein spannendes Line-up freuen, darunter Killing Floor 3, LEGO Horizon Adventures, Neon White, Synduality: Echo of Ada und The Outlast Trials.

Das Dezember Line-up

Welche Spiele erwarten dich im Dezember 2025? Das Dezember Line-up bietet eine bunte Mischung aus verschiedenen Genres, die sowohl Solo- als auch Multiplayer-Erlebnisse abdecken. Hier sind die Spiele im Detail:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Killing Floor 3 ( PS5 ) : Ein Koop-FPS, in dem du gegen Horden von Zeds kämpfst. Der dritte Teil der Serie bringt neue Gameplay-Mechaniken und bietet sowohl Solo- als auch Sechs-Spieler-Koop-Modi.

: Ein Koop-FPS, in dem du gegen Horden von Zeds kämpfst. Der dritte Teil der Serie bringt neue Gameplay-Mechaniken und bietet sowohl Solo- als auch Sechs-Spieler-Koop-Modi. LEGO Horizon Adventures (PS5) : Eine familienfreundliche Neuinterpretation der Horizon Zero Dawn Geschichte im LEGO-Stil. Das Spiel bietet einen Zwei-Spieler-Koop-Modus und setzt auf humorvolle und lehrreiche Erzählungen.

: Eine familienfreundliche Neuinterpretation der Horizon Zero Dawn Geschichte im LEGO-Stil. Das Spiel bietet einen Zwei-Spieler-Koop-Modus und setzt auf humorvolle und lehrreiche Erzählungen. Neon White : Ein innovativer FPS, der Karten als Waffenmechanik nutzt. Spieler müssen in kürzester Zeit Dämonen besiegen, um sich einen Platz im Himmel zu sichern. Das Spiel ist für seine schnellen, spannenden Level bekannt.

: Ein innovativer FPS, der Karten als Waffenmechanik nutzt. Spieler müssen in kürzester Zeit Dämonen besiegen, um sich einen Platz im Himmel zu sichern. Das Spiel ist für seine schnellen, spannenden Level bekannt. Synduality: Echo of Ada (PS5) : Ein PvPvE-Extraction-Shooter, der in einer postapokalyptischen Welt spielt. Spieler sammeln seltene Ressourcen, während sie von Androiden begleitet werden.

: Ein PvPvE-Extraction-Shooter, der in einer postapokalyptischen Welt spielt. Spieler sammeln seltene Ressourcen, während sie von Androiden begleitet werden. The Outlast Trials: Ein Survival-Horror-Koop-Spiel, das in einem kalten Kriegsexperiment spielt. Spieler müssen in grausamen Prüfungen überleben und sich gegen unheimliche Schrecken behaupten.

Der Fokus auf PS5

Wie wirkt sich die PS5-Exklusivität auf dich aus? Mit den Spielen Killing Floor 3, LEGO Horizon Adventures und Synduality: Echo of Ada, die exklusiv für PS5 verfügbar sind, wird der Fokus von PlayStation Plus immer mehr auf die neueste Konsolengeneration verlagert. Ab Januar 2026 wird die Unterstützung für PS4 durch PS Plus deutlich reduziert, was bedeutet, dass die Auswahl an kostenlosen Spielen für PS4-Nutzer abnehmen wird.

Dennoch bedeutet dies nicht das vollständige Ende für PS4-Spiele im PS Plus-Angebot, jedoch liegt der Schwerpunkt künftig auf der PS5. Diese Veränderung zeigt Sonys Bestreben, die neueste Technologie und die damit verbundenen Spielerlebnisse in den Vordergrund zu stellen.

Zusammenfassung und Ausblick

Was kannst du zusammen mit Freunden erwarten? Die meisten der kostenlosen PS Plus Spiele im Dezember 2025 bieten Multiplayer-Optionen, was sie zu einer idealen Wahl für gemeinsame Gaming-Sessions mit Freunden macht. Von der Zusammenarbeit in Killing Floor 3 bis hin zu den kooperativen LEGO-Abenteuern bietet das Line-up viele Möglichkeiten, um gemeinsam Spaß zu haben.

Welche der neuen kostenlosen PS Plus Spiele wirst du ausprobieren? Teile deine Meinung und Vorfreude in den Kommentaren!