PS Plus im August 2025: Lies of P und DayZ erstmals gratis spielbar

Es gibt aufregende Neuigkeiten für alle PlayStation Plus-Abonnenten in Deutschland: Ab dem 5. August 2025 sind die neuen monatlichen Gratisspiele verfügbar. Neben Lies of P, DayZ und My Hero One’s Justice 2, die ab dieser Woche angeboten werden, sorgt ein besonderes Spiel für viel Aufsehen. Lies of P, ein beliebtes Soulslike-Spiel, ist das Highlight dieses Monats. Es bietet nicht nur intensive Action, sondern auch erhebliche Einsparungen für alle, die es bisher verpasst haben.

Warum Lies of P im Mittelpunkt steht

Was macht Lies of P so besonders? Lies of P wurde im September 2023 veröffentlicht und hat seitdem eine loyale Fangemeinde aufgebaut. Dieses Action-Rollenspiel, inspiriert von der Geschichte von Pinocchio und der Belle Époque, hat Kritiker mit seinen beeindruckenden visuellen und akustischen Elementen überzeugt. Mit mehr als 3 Millionen verkauften Einheiten bis Juni 2025 bleibt es ein beliebter Titel unter den Gamern.

Warum bietet Lies of P so viel Einsparpotential? Das Spiel hat sich selten im Preis verändert. Im Einzelhandel kostet die physische Kopie für die PS5 etwa 45 Euro, und selbst im digitalen PS Store lag der Preis bisher meist bei etwa 30 Euro. Diese Preisstabilität macht die Aufnahme in den PS Plus-Katalog besonders wertvoll für alle, die bisher gezögert haben, es zu kaufen.

DayZ und My Hero One’s Justice 2 als starke Ergänzungen

Warum sind diese Spiele eine gute Wahl? DayZ, das schon seit 2018 verfügbar ist, ist ein intensives Multiplayer-Survival-Spiel, das in einer postapokalyptischen Welt spielt. Es fordert dich heraus, in einer gefährlichen Umgebung zu überleben, in der du gegen infizierte Gegner und andere Spieler kämpfen musst. My Hero One’s Justice 2 hingegen ist ein actiongeladenes Kampfspiel, das auf der beliebten Manga-Serie My Hero Academia basiert. Mit einer Vielzahl von Charakteren und spannenden Kämpfen bietet es Unterhaltung für Fans der Serie und darüber hinaus.

Wie tragen diese Spiele zum Wert von PS Plus bei? Beide Spiele erweitern die Vielfalt des PS Plus-Angebots erheblich. DayZ bietet dir die Möglichkeit, in einem offenen Multiplayer-Setting zu überleben, während My Hero One’s Justice 2 dir dynamische Kampfaction mit beliebten Anime-Charakteren bietet. Diese Vielfalt stellt sicher, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Die Bedeutung von PS Plus im August

Warum ist dieser Monat besonders wichtig? August 2025 könnte als einer der stärksten Monate für PS Plus in die Geschichte eingehen. Mit Lies of P bietet Sony ein Spiel, das nicht nur aufgrund seiner Qualität, sondern auch wegen seines Preises und seiner Seltenheit im Angebot heraussticht. Für Abonnenten bedeutet dies nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine kluge finanzielle Entscheidung.

Die Kombination aus einem preisgekrönten Rollenspiel, einem Survival-Multiplayer und einem Anime-Kampfspiel bietet dir eine breite Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten, die sicherstellen, dass du in den kommenden Wochen viel zu entdecken hast.

Was denkst du über die neuen PS Plus-Spiele? Planst du, Lies of P auszuprobieren oder bist du mehr an DayZ oder My Hero One’s Justice 2 interessiert? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!