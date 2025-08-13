PS Plus Extra & Premium August 2025 – Death Stranding 2 Vorschau inklusive

Im August 2025 können sich PlayStation-Fans auf eine Vielzahl neuer Spiele freuen, insbesondere wenn du ein PlayStation Plus-Abonnement der Extra oder Premium Stufe hast. Ab dem 19. August 2025 bereichern einige herausragende Titel die PS Plus-Bibliothek. Besonders für Fans von JRPGs gibt es mit Unicorn Overlord und Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key einiges zu entdecken. Doch das ist längst nicht alles. Auch Marvel’s Spider-Man Remastered und die neu gestaltete Version von Mortal Kombat 1 sind Teil des Angebots.

Für alle, die es lieber gemütlich mögen, gibt es Coral Island, eine beliebte Farm-Simulation, die ebenfalls ihren Weg in die Auswahl gefunden hat. Für Indie-Enthusiasten ist Sword of the Sea ein Highlight, das als Day-One-Release im Katalog enthalten ist. Die Auswahl bietet somit für jeden Geschmack etwas.

Neue Vorschau für PS Premium-Abonnenten

Was können PS Premium-Abonnenten diesen Monat erwarten? Ein besonderes Highlight für Abonnenten der Premium-Stufe ist die Vorschau auf Death Stranding 2: On the Beach. Ab dem 19. August 2025 kannst du die ersten fünf Stunden des Spiels ausprobieren. Wenn du dir unsicher bist, ob das Spiel deinen Erwartungen entspricht, ist dies die perfekte Gelegenheit, es auszuprobieren. Solltest du dich entscheiden, das vollständige Spiel zu erwerben, werden deine Fortschritte und Erfolge übernommen.

PlayStation Plus Extra & Premium Katalogspiele im August 2025

Welche Spiele sind im PS Plus Extra und Premium-Abonnement enthalten? Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die für PS Plus Extra und Premium-Abonnenten ab dem 19. August 2025 verfügbar sind:

Mortal Kombat 1, PS5

Marvel’s Spider-Man Remastered, PS4 & PS5

Sword of the Sea, PS5

Earth Defense Force 6, PS4 & PS5

Unicorn Overlord, PS4 & PS5

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key, PS4 & PS5

Indika, PS5

Harold Halibut, PS5

Coral Island, PS5

Für diejenigen, die auf der PS4 spielen und sich von Live-Service-Spielen wie Genshin Impact verabschieden müssen, bietet diese Auswahl eine solide Alternative mit mehreren großartigen PS4-Titeln.

PlayStation Plus Premium Katalogspiele im August 2025

Welche exklusiven Spiele gibt es für Premium-Abonnenten? Für Premium-Mitglieder gibt es im August eine Resident Evil-Doppelfolge. Horror-Fans mit einem Top-Tier PS Plus-Abonnement dürfen sich freuen:

Resident Evil 2, PS4, PS5

Resident Evil 3: Nemesis, PS4, PS5

Diese Titel wurden ursprünglich für die erste PlayStation veröffentlicht und kehren nun in einer verbesserten, aber nicht vollständig remasterten Version auf die modernen PlayStation-Konsolen zurück. Mit dem bevorstehenden Trailer zu Resident Evil: Requiem ist dies der perfekte Zeitpunkt für eine nostalgische Rückkehr zur Franchise.

Insgesamt bietet das PS Plus Extra und Premium-Lineup für August 2025 eine starke Auswahl. Diese Spiele werden alle am 19. August 2025 verfügbar sein, sodass die Wartezeit auf dein nächstes Spiel nicht allzu lang ist. Sie ergänzen die Liste der kostenlosen Spiele, die im August für PS Plus Essential-Abonnenten verfügbar sind und zu Beginn des Monats bekannt gegeben wurden.

Was hältst du von der Auswahl der PS Plus-Spiele für diesen Monat? Teile deine Meinung unten in den Kommentaren!