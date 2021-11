Das PS Plus-Lineup für den Dezember 2021 scheint bereits festzustehen. Einem neuen Leak zufolge gibt es drei Spiele als Bonus-Dreingabe, für die alle mit einem PS Plus-Abo nicht noch einmal extra zahlen müssen: Es soll sich dabei um „Godfall“ in der Challenger Edition für PS4 und PS5, „Mortal Shell“ für PS4 und „Lego DC Super Villains“ für die PS4 handeln.

PS Plus-Spiele für Dezember 2021 anscheinend bereits geleakt

Das PS Plus-Lineup im Dezember 2021 dürfte vor allem Action-Fans schmecken. Zumindest, wenn der Leak stimmt. Auf Dealabs wurden jetzt allem Anschein nach nämlich bereits alle Bonus-Spiele geleakt. Das heißt, dass ihr das Lineup bis zur offiziellen Ankündigung wie gewohnt noch mit Vorsicht genießen solltet. Allerdings hat Dealabs in der Vergangenheit auch schon mehrmals richtig gelegen.

Diese Spiele bringt PS Plus im Dezember 2021 angeblich:

Godfall Challenger Edition (PS5 und PS4)

Mortal Shell (PS4)

Lego DC Super Villains (PS4)

PS Plus Dezember 2021: Was sind das für Titel?

Bei Godfall handelte es sich seinerzeit um eines der ersten PS5-Exclusives. Später kam es dann aber doch noch für die PS4 auf den Markt. In dem Action-Loot-RPG kämpft ihr vor allem im Nahkampf gegen allerlei Feinde und die Grafik sieht beeindruckend aus.

Mortal Shell sieht ebenfalls sehr hübsch aus und dreht sich auch vor allem um den Nahkampf. Das Action-RPG orientiert sich spielerisch stark an Soulsborne-Titeln wie „Bloodborne“, „Dark Souls“, „Demon’s Souls“ und ähnlichen Genrevertretern.

Lego DC Super Villains lässt euch hingegen in die Rolle der titelgebenden Superschurken aus dem Comic-Universum von DC schlüpfen. Selbstverständlich könnt ihr auch den Joker oder Harley Quinn spielen. Außerdem ist wieder ein spaßiger Koop-Modus an Bord.

PS Plus: Sparen auf das Jahresabo zum Black Friday – hier gibts Rabatte

Wann kommen die PS Plus-Spiele? Die Bonus-Spiele des PS Plus-Abos stehen meist am ersten Dienstag im Monat zur Verfügung. Das wäre in diesem Fall dann der 7. Dezember. Die Ankündigung kommt in der Regel knapp eine Woche früher, möglicherweise also am Mittwoch, den 1. Dezember gegen 17:30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.

Wie findet ihr das Lineup? Welche Titel wären euch lieber gewesen? Schreibt es uns in die Kommentare.