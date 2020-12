PS Plus im Dezember 2020: Ihr könnt die neuen Games jetzt downloaden

PlayStation Plus im Dezember 2020 verfügbar

Ab sofort stehen die neuen Dezember-Games für alle Abonnenten von PS Plus zum kostenlosen Download zur Verfügung. In diesem Monat dürft ihr euch auf den Open-World-Titel „Just Cause 4“ von Avalanche Studios aus dem Jahr 2018, den Shooter „Rocket Arena“ sowie „Worms Rumble“ freuen.

Über Just Cause 4

In Just Cause 4 erleben Spieler ein irres Open-World-Abenteuer und mischen gemeinsam mit Rico Rodriguez, dem Kämpfer für Gerechtigkeit, die exotischen Landschaften Südamerikas auf. Das abgelegene Land Solís bietet einen 1.024 Quadratkilometer großen Spielplatz. Von Regenwäldern über Wüsten bis hin zu verschneiten Gipfeln ist alles dabei. Diese Schauplätze werden von Konflikten, Geheimnissen und unsäglichen Gefahren bestimmt. Mit der einzigartigen Ingame-Physik können tropische Gewitter oder auch gefährliche Tornados zum eigenen Vorteil genutzt werden. Spieler erforschen das abwechslungsreiche Gebiet, erfahren mehr über das Leben von Ricos Vater in Solís und entdecken die Ursache des unvorhersehbaren Wettergeschehens.

Über Rocket Arena

Spieler entdecken im explosiven 3-gegen-3-Shooter Rocket Arena dynamische Karten, spannende Spielmodi und eine stetig wachsende Auswahl an abwechslungsreichen Helden. Diese besitzen einzigartige Raketen und Fähigkeiten, um Gegner zu überlisten und zum Champion zu werden. Zusätzlich stehen verschiedene Spielgegenstände wie der Raketenmagnet oder die Stolpermine zur Verfügung, um weiteren Einfluss auf den Ausgang des Kampfes zu nehmen..

Über Worms Rumble

„Worms Rumble“ bietet intensive und arenabasierte Echtzeitkämpfen mit bis zu 32 Spielern. Es kann aus einer Vielzahl an Lieblingswaffen wie der Bazooka und der Schrotflinte sowie frischen Neuzugängen im Waffenarsenal gewählt werden, um die wirbellosen Widersacher zu bekämpfen. Spieler haben die Möglichkeit, in der Rangliste aufzusteigen, ihren Wurm individuell anzupassen oder auch an Herausforderungen und saisonalen Events teilzunehmen.

PS Plus-Mitglied werden

Falls ihr noch kein Mitglied bei PS Plus seid, könnt ihr euch hier Rabatt sichern, je mehr Monate ihr auf einen Schlag kauft. Insbesondere die Jahresmitgliedschaft für 59,99 Euro lohnt sich: