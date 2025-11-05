Proteste bei Rockstar – Gewerkschaftsstreit überschattet GTA VI-Entwicklung

Die Entwicklung von Grand Theft Auto VI steht derzeit im Zentrum von Kontroversen. Während das Spiel von Rockstar Games mit Spannung erwartet wird, sorgen Proteste ehemaliger Mitarbeiter für Schlagzeilen. Diese ehemaligen Mitarbeiter, die kürzlich entlassen wurden, haben am Montag und Dienstag vor dem Hauptentwicklungsbüro von Rockstar Games in Edinburgh protestiert. Gemäß Berichten der Edinburgh Minute versammelten sich die entlassenen Mitarbeiter vor dem Rockstar North-Gebäude in der Barclay House, Edinburgh.

Warum protestieren die ehemaligen Mitarbeiter?

Was sind die Gründe für die Proteste? Der Protest folgt auf Berichte der Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), die behaupten, dass Rockstar zwischen 30 und 40 Entwickler in ihren britischen und kanadischen Büros entlassen hat. Es wird angenommen, dass diese Kündigungen erfolgt sind, weil die betroffenen Mitarbeiter versuchten, eine Gewerkschaft zu organisieren. Einige dieser Mitarbeiter arbeiten mit einem von Rockstar gesponserten Visum in Schottland, während andere auf die von Rockstar angebotenen Gesundheitsleistungen angewiesen sind.

Die Unterstützung der entlassenen Mitarbeiter wächst. Am Montag schloss sich SAG-AFTRA, die große Schauspielergewerkschaft, den Protesten an. Auch die UTAW veröffentlichte eine Erklärung zur Unterstützung der betroffenen Mitarbeiter. Diese Situation ist besonders heikel, da sie in die Endphase der Entwicklung von Grand Theft Auto VI fällt, dessen Veröffentlichung für den 26. Mai 2026 geplant ist.

Die Reaktionen der Gemeinschaft und weitere Pläne

Wie reagiert die Gemeinschaft auf die Proteste? Auf Plattformen wie Reddit teilen Anwohner ihre Beobachtungen zu den Protesten, während Gewerkschaften und Unterstützer der Mitarbeiter weiterhin Druck auf Rockstar ausüben. Ein weiterer Protest ist für Donnerstag, den 6. November 2025, von 14:00 bis 15:00 Uhr deutscher Zeit geplant. Die IWGB arbeitet daran, die entlassenen Mitarbeiter wieder in ihre Positionen zu bringen.

Rockstar Games, bekannt für ihre erfolgreichen Franchises wie Grand Theft Auto und Red Dead, steht vor einer schwierigen Phase. Während die Veröffentlichung von GTA VI näher rückt, bleibt abzuwarten, wie sich die Proteste auf das Unternehmen und die Veröffentlichung des Spiels auswirken werden.

Grand Theft Auto VI: Ein Blick auf das kommende Spiel

Welche Erwartungen gibt es an GTA VI? Grand Theft Auto VI wird als der nächste große Titel in der überaus erfolgreichen Serie erwartet. Das Spiel soll in der fiktiven US-Staat Leonida spielen, der auf Florida basiert, mit Schauplätzen wie Vice City. Die Handlung dreht sich um das kriminelle Paar Jason Duval und Lucia Caminos. Spieler können die offene Welt von Leonida erkunden, die an die amerikanische Kultur der 2020er Jahre angelehnt ist.

Die Entwicklung von GTA VI begann bereits 2014, direkt nach der Veröffentlichung von Grand Theft Auto V. Das Spiel soll eine bedeutende Online-Komponente enthalten, ähnlich wie Grand Theft Auto Online. Diese Entwicklung führt zu einer hohen Erwartungshaltung und einem enormen Druck auf Rockstar Games, insbesondere angesichts der aktuellen Proteste.

