Prince of Persia-Überraschung – Neuer 2D-Titel jetzt im Xbox Game Pass 2025

Das Xbox Game Pass-Abonnement hat sich zu einem Eckpfeiler der Gaming-Welt entwickelt und bietet dir Zugang zu einer ständig wechselnden Bibliothek von Spielen, die du auf Xbox-Konsolen und PCs herunterladen und spielen kannst. Dank einer Kooperation mit Microsoft Gaming, erhältlich seit dem 1. Juni 2017, hast du als Abonnent die Möglichkeit, Spiele nicht nur zu spielen, sondern auch mit Rabatten zu kaufen. Doch der Xbox Game Pass ist nicht nur eine einfache Spielebibliothek, sondern ein innovatives Konzept, das sich ständig weiterentwickelt.

Überraschungs-Release: The Rogue Prince of Persia

Was ist das Besondere an The Rogue Prince of Persia? Das neueste Spiel von Ubisoft, The Rogue Prince of Persia, wurde überraschend auf dem Xbox Game Pass veröffentlicht. Dieses Spiel ist ein neuer Titel in der bekannten Prince of Persia-Reihe, die bereits seit Jahrzehnten besteht. Mit einem einzigartigen 2D-roguelike Ansatz bringt es frischen Wind in die Serie.

Das Spiel, das im Rahmen der Gamescom-Konferenz enthüllt wurde, ist seit dem 20. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X|S verfügbar. Als Abonnent des Xbox Game Pass kannst du das Spiel ohne zusätzliche Kosten herunterladen und direkt loslegen. Diese Veröffentlichung zeigt, dass der Xbox Game Pass nicht nur Klassiker, sondern auch brandneue Spiele umfasst.

Ein neues Abenteuer in der Prince of Persia-Reihe

Wie unterscheidet sich The Rogue Prince of Persia von seinen Vorgängern? The Rogue Prince of Persia bietet eine dynamische Mischung aus schnellen Kämpfen und Plattform-Herausforderungen. Du schlüpfst in die Rolle des Prinzen von Persien, der eine Stadt vor einer Invasionsarmee verteidigen muss. Dabei erkundest du verschiedene Stadtgebiete, um neue Hinweise zu finden und die Geschichte voranzutreiben.

Da es sich um ein Roguelike handelt, wirst du oft sterben, aber durch jeden Tod lernst du dazu und schaltest neue Fähigkeiten und Waffen frei. Das Spiel war zuvor im Early Access auf Steam verfügbar und erhielt dort bereits sehr positive Bewertungen.

Vorteile des Xbox Game Pass

Warum lohnt sich der Xbox Game Pass für dich? Der Xbox Game Pass bietet dir nicht nur Zugang zu neuen Spielen wie The Rogue Prince of Persia, sondern auch zu etablierten Klassikern. Im August 2025 erwarten dich Highlights wie Gears of War: Reloaded und Persona 4 Golden. Diese Titel stehen dir ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung, was den Game Pass zu einem attraktiven Angebot macht.

Für diejenigen, die noch kein Abonnement haben, bietet der Xbox Game Pass verschiedene Stufen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob auf Konsole oder PC, du hast die Wahl zwischen verschiedenen Spielen, die regelmäßig aktualisiert werden. Mit dem Game Pass Ultimate kannst du zudem Xbox Cloud Gaming nutzen, um Titel auf verschiedenen Plattformen zu spielen.

Preise und Verfügbarkeit

Wie viel kostet The Rogue Prince of Persia, wenn du keinen Xbox Game Pass hast? Für Nicht-Abonnenten kostet The Rogue Prince of Persia 29,99 Euro. Neben dem Xbox-Release ist das Spiel auch für PS5, PC und später in diesem Jahr für die Nintendo Switch und die kommende Switch 2 geplant.

Die Veröffentlichung auf dem Xbox Game Pass zeigt, wie Microsoft und Ubisoft innovative Wege finden, um Spiele einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Xbox Game Pass kannst du nicht nur Geld sparen, sondern auch neue Spiele direkt bei ihrer Veröffentlichung erleben.

Was denkst du über die neuesten Spiele im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung in den Kommentaren!