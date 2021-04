Ende dieser Woche erscheint der PS5-exklusive Rogue-like Returnal von Sony und Housemarque. Möchtet ihr am kommenden Freitag, den 30. April pünklich loslegen, dann solltet ihr den Titel unbedingt im Vorfeld auf eure PlayStation 5 laden.

Preload für PS5-Explusivtitel Returnal gestartet

Der Preload für Returnal ist bereits rund eine Woche vor dem offiziellen Release für alle Vorbesteller verfügbar. Ihr könnt die erforderlichen 56 Gigabyte nach dem Kauf des Spiels im PlayStation Store direkt herunterladen, damit ihr möglichst schnell loslegen könnt.

Ebenfalls gut zu wissen ist die Tatsache, dass es einen Day-One-Patch geben wird, der zum Release zum Download bereit steht. Sonderlich groß wird dieser aber wohl nicht ausfallen.

Die Handlung von Returnal

In „Returnal“ übernehmt ihr die Steuerung der Astronautin Selene und taucht im Verlauf des Spiel tiefer in ihre Psyche ein. Die junge Frau stürzt zu Beginn auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos ab und befindet sich seitdem in einer alptraumhaften Zeitschleife gefangen. Jedes Mal, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. Gleichzeitig verändert sich nach jedem Zyklus die Umgebung sowie das auffindbare Arsenal an Waffen und Ausrüstung, sodass sich Selene in ihrem Überlebenskampf stets neu anpassen muss.