Pragmata 2026 – Neue Gameplay-Enthüllung auf der Tokyo Game Show 2025!

Pragmata, das mit Spannung erwartete Action-Adventure-Spiel von Capcom, zieht die Aufmerksamkeit der Gaming-Community auf sich. Im Rahmen des Tokyo Game Show 2025 Online-Programms hat Capcom neues Gameplay-Material präsentiert, das sowohl die einzigartigen Hacking-Rätsel als auch den innovativen Kampfansatz von Pragmata zeigt. Obwohl das Spiel erst 2026 erscheint, beginnen sich die Details um die spannende Sci-Fi-Welt des Spiels zu enthüllen.

In Pragmata übernimmst du die Kontrolle über die Protagonisten Hugh und Diana, die versuchen, einer von feindlichen Robotern besetzten Forschungsstation im Weltraum zu entkommen. Ursprünglich für 2022 geplant, wurde das Spiel nach mehreren Verzögerungen, darunter eine im Jahr 2023, auf 2026 verschoben.

Neues Gameplay-Material auf der Tokyo Game Show 2025

Was zeigt der neue Trailer? Der fast dreiminütige Trailer, der die Capcom Online-Präsentation auf der Tokyo Game Show 2025 eröffnete, zeigt Hugh und Diana auf der Suche nach Upgrades in einem Schutzraum. Diana wird dabei gezeigt, wie sie ein Programm über einen Port in ihrem Mund hochlädt, das die Verteidigung der Gegner schwächt.

Der Fokus wechselt dann zum Kampf, wobei Diana auf Hughs Schulter reitet und einen Hack an einem feindlichen Roboter durchführt. Dabei verlangsamt sich die Zeit und ein Bildschirm zeigt ein Raster mit Symbolen, durch das der Spieler navigieren muss, um ein Ziel zu erreichen. Der erfolgreiche Hack erhöht erheblich den Schaden, den Hugh mit seiner Pistole anrichten kann.

Die Mechanik von Pragmata

Welche Rolle spielen Hacking-Rätsel im Spiel? In Pragmata sind die Hacking-Rätsel ein zentrales Gameplay-Element. Du musst den Cursor über ein Raster führen, um das Ziel zu erreichen, während du Hindernisse umgehst und optionale Bonusknoten aktivierst, die Vorteile im Kampf bringen, wie erhöhte Waffenschäden für Hugh.

Die Rätsel werden in Echtzeit gelöst, was bedeutet, dass Hugh während der Hacking-Sequenz feindlichen Angriffen ausweichen muss. Diese dynamische Kombination aus Kampf und Puzzle-Mechanik verspricht, Pragmata zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen.

Vorfreude auf den Release

Wann kannst du Pragmata spielen? Obwohl Capcom den Veröffentlichungstermin auf 2026 verschoben hat, sind die Fans begeistert, mehr über das Spiel zu erfahren. Die Kombination aus einem spannenden Sci-Fi-Setting, innovativen Gameplay-Mechaniken und der fesselnden Geschichte sorgt dafür, dass Pragmata eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2026 ist.

Die Tokyo Game Show 2025 bot einen faszinierenden Einblick in das, was du von Capcoms neuem Franchise erwarten kannst. Mit einem Fokus auf japanische Spieleentwickler bietet die Messe eine Plattform für innovative Konzepte und kreative Umsetzungen, und Pragmata scheint in diese Tradition zu passen.

Was denkst du über die neuen Gameplay-Enthüllungen von Pragmata? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!